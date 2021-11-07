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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами: обзор матча 07 ноября 2021
Нью-Инглэнд Революшн
07.11.2021, воскресенье, 23:30
США. МЛС, 45 тур
0 : 1
Завершен
Интер Майами
58'
Б. Матюиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами
80'
Замена
Р. Робинсон
️️️️
Х. Карранца
80'
Замена
J. Chapman
️️️️
Р. Писарро
74'
Замена
К. Лирдам
️️️️
И. Вассилев
Замена
E. Boateng
️️️️
T. McNamara
72'
64'
Желтая карточка
Р. Писарро
63'
Желтая карточка
Х. Карранца
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
T.
60'
58'
ГОЛ! 0:1!
Б. Матюиди
49'
Желтая карточка
Б. Ши
Замена
Д. Белл
️️️️
H. Kessler
46'
Желтая карточка
H. Kessler
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
12
T.
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦФ
30
Мэтт Тернер
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
90
Льюис Морган
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
40
Грегоре
ЦФ
20
Брек Ши
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
32
Christian Mafla
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Интер Майами
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
4-4-3
5
Бай
22
24
Джонс
88
Фаррелл
17
Бьюкенан
7
Боу
12
8
Полстер
26
30
Тернер
10
Хиль
3-2-1-4
77
МакКартни
4
Фигаль
14
4
Макун
90
Морган
8
Матюиди
19
Вассилев
9
Карранца
7
Писарро
20
Ши
40
Грегоре
12
9
Траустасон
9
Траустасон
12
22
8
Белл
8
Белл
22
26
24
24
26
19
Вассилев
18
Лирдам
18
Лирдам
19
Вассилев
7
Писарро
14
14
7
Писарро
9
Карранца
19
Робинсон
19
Робинсон
9
Карранца
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
32
Christian Mafla
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
32
Christian Mafla
ЦФ
Остались в запасе
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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