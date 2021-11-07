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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз
Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 07 ноября 2021
Нэшвилл
07.11.2021, воскресенье, 23:30
США. МЛС, 45 тур
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
37'
Х. Мухтар
1'
Фабио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз
86'
Желтая карточка
И. Диарра
83'
Замена
И. Диарра
️️️️
Д. Йервуд
83'
Замена
T. Barlow
️️️️
Фабио
Желтая карточка
А. Годой
76'
73'
Замена
O. Fernandez
️️️️
К. Кларк
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Джей Сапонг
72'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
А. Мьюил
72'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Д. Ловиц
71'
55'
Замена
К. Данкан
️️️️
Д. Толкин
ГОЛ! 1:1!
Х. Мухтар
37'
14'
Желтая карточка
S. Davis
1'
ГОЛ! 0:1!
Фабио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
20
Анибал Годой
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
90
Фабио
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
3-4-3
1
2
Ловиц
15
Миллер
25
Циммерман
20
Годой
10
Мухтар
19
Мьюил
11
Леаль
2
Джонстон
5
9
Сапонг
3-3-4
31
Мигел
13
Неалис
15
Гутман
12
Эдвардс
54
23
Кассерес
15
Рейес
47
Толкин
8
Кларк
16
Йервуд
90
Фабио
2
Ловиц
13
МакКарти
13
МакКарти
2
Ловиц
19
Мьюил
9
9
19
Мьюил
9
Сапонг
29
Кадис
29
Кадис
9
Сапонг
47
Толкин
3
Данкан
3
Данкан
47
Толкин
90
Фабио
16
16
90
Фабио
8
Кларк
22
22
8
Кларк
16
Йервуд
5
Диарра
5
Диарра
16
Йервуд
Остались в запасе
Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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