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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - АЗ Алкмаар
Фейеноорд - АЗ Алкмаар: обзор матча 07 ноября 2021
Фейеноорд
07.11.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 12 тур
1 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
90+2'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 1:0!
С. Дессер
Пас отдал
Р. Нелсон
90'
+2
86'
Желтая карточка
В. Павлидис
Замена
С. Дессер
️️️️
Б. Линссен
82'
76'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Ф. Мидтсьё
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Й. Торнстра
76'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Л. Синистерра
76'
70'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
А. Гюдмюндссон
45'
+2
Желтая карточка
О. Вейндал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бейлов
3
Маласья
18
Траунер
5
Сенеси
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
21
Торнстра
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
30
Линссен
4-3-1-2
1
Виндаль
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
28
Сугавара
5
Вейндал
8
Класи
20
де Вит
18
Мидтсьё
80
Гюдмюндссон
14
Павлидис
21
Карлссон
17
Синистерра
17
Нелсон
17
Нелсон
17
Синистерра
21
Торнстра
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
21
Торнстра
30
Линссен
9
Дессер
9
Дессер
30
Линссен
18
Мидтсьё
7
Абухляль
7
Абухляль
18
Мидтсьё
80
Гюдмюндссон
14
Рейндерс
14
Рейндерс
80
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Фейеноорд - АЗ Алкмаар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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