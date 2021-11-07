Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 07 ноября 2021
Милан
07.11.2021, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Интер
17'
С. де Врей (АГ)
11'
Х. Чалханоглу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Интер
85'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
А. Бастони
84'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Р. Крунич
84'
76'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
76'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
Замена
И. Беннасер
️️️️
С. Тонали
71'
68'
Замена
А. Видаль
️️️️
Н. Барелла
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
59'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Б. Диас
59'
Замена
П. Калюлю
️️️️
Ф. Балло-Туре
46'
27'
Пенальти не реализован!
Л. Мартинес
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
26'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. де Врей
17'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Тэтэрушану
97
Балло-Туре
24
Кьер
23
Томори
2
Калабрия
16
Тонали
19
Кессье
33
Крунич
27
Леау
21
Диас
11
Ибрагимович
4-1-2-1-2
1
Ханданович
36
Дармиан
6
де Врей
95
Бастони
37
Шкриньяр
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
5
Перишич
10
Мартинес
10
Джеко
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
97
Балло-Туре
15
Калюлю
15
Калюлю
97
Балло-Туре
33
Крунич
8
Бакайоко
8
Бакайоко
33
Крунич
16
Тонали
10
Беннасер
10
Беннасер
16
Тонали
21
Диас
56
Салемакерс
56
Салемакерс
21
Диас
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
23
Барелла
23
Видаль
23
Видаль
23
Барелла
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Милан
Интер
83
Антонио Миранте
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Милан - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Милан
Интер
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
09:52
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
09:52
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Защитник «Милана» Павлович рассказал о гитлеровских методах бывшего тренера: «При нем убрали «Нутеллу»
20 ноября
6
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+