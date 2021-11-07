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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Атланта Юнайтед
Цинциннати - Атланта Юнайтед: обзор матча 07 ноября 2021
Цинциннати
07.11.2021, воскресенье, 23:30
США. МЛС, 45 тур
1 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
21'
Z. Bailey
70'
М. Робинсон
79'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Атланта Юнайтед
89'
Замена
E. Torres
️️️️
Э. Барко
Желтая карточка
Р. Матаррита
88'
86'
Желтая карточка
Л. Араухо
85'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Д. Мартинес
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мартинес
Замена
А. Барреаль
️️️️
H. Medunjanin
74'
70'
ГОЛ! 1:1!
М. Робинсон
Пас отдал
Э. Барко
68'
Замена
J. Damm
️️️️
Ф. Ибарра
68'
Замена
Б. Леннон
️️️️
Р. Эрнандес
64'
Желтая карточка
Р. Эрнандес
Замена
А. Крус
️️️️
Б. Васкес
59'
Замена
J. Gyau
️️️️
Z. Bailey
59'
46'
Замена
Д. Малрейни
️️️️
A. Walkes
Желтая карточка
К. Станко
33'
ГОЛ! 1:0!
Z. Bailey
Пас отдал
Л. Акоста
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
9
Брэндон Васкес
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Цинциннати
39
Benjamin Lundt
ВР
17
Kyle Scott
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
14
Амар Сейдич
ЦП
31
Erick Torres
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
2-1-5
25
22
Матаррита
6
Блэкетт
27
Станко
7
20
Бреннер
32
Акоста
4
16
2-1-5
1
Гьюзан
12
Робинсон
12
Эрнандес
5
Барко
15
Франко
7
Араухо
2
Белло
5
Россетто
5
Ибарра
16
36
36
16
9
Васкес
8
Крус
8
Крус
9
Васкес
4
22
Барреаль
22
Барреаль
4
5
Барко
31
31
5
Барко
77
Мартинес
6
Кэмпбелл
6
Кэмпбелл
77
Мартинес
12
Эрнандес
11
Леннон
11
Леннон
12
Эрнандес
5
Ибарра
25
25
5
Ибарра
0
11
Малрейни
11
Малрейни
0
Остались в запасе
Цинциннати
Атланта Юнайтед
39
Benjamin Lundt
ВР
17
Kyle Scott
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
1
Alec Kann
ВР
14
Амар Сейдич
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
17
Kyle Scott
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
14
Амар Сейдич
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Цинциннати - Атланта Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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