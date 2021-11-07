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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Гоу Эхед Иглс
Аякс - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 07 ноября 2021
Аякс
07.11.2021, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 12 тур
0 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Гоу Эхед Иглс
90'
Желтая карточка
Б. Лукассен
83'
Замена
И. Лидберг
️️️️
И. Кордоба
Замена
Данило
️️️️
Д. Классен
82'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
82'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Х. Тимбер
70'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Э. Альварес
63'
Замена
М. Дарами
️️️️
М. Кудус
63'
62'
Замена
М. Кардона
️️️️
Я. Ботос
Желтая карточка
Э. Альварес
49'
Желтая карточка
Л. Мартинес
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
20
Матс Дейл
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
88
Филипп Ромменс
ЦП
20
Лук Броуверс
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Аякс
24
Андре Онана
ВР
1
Джей Гортер
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
23
Стивен Бергейс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
4-1-3-2
22
Пасвер
17
Блинд
12
Тимбер
6
Мартинес
3
Мазрауи
4
Альварес
10
Тадич
20
Кудус
7
Антони
22
Аллер
18
Классен
3-5-1-1
1
Хан
20
Дейл
4
Крамер
5
Куйперс
90
Ботос
88
Ромменс
20
Броуверс
2
Лукассен
11
Оратмангоен
14
Кордоба
3
Наубер
20
Кудус
9
Дарами
9
Дарами
20
Кудус
12
Тимбер
4
Схюрс
4
Схюрс
12
Тимбер
4
Альварес
8
Гравенберх
8
Гравенберх
4
Альварес
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
18
Классен
90
Данило
90
Данило
18
Классен
14
Кордоба
3
Лидберг
3
Лидберг
14
Кордоба
90
Ботос
22
Кардона
22
Кардона
90
Ботос
Остались в запасе
Аякс
Гоу Эхед Иглс
24
Андре Онана
ВР
1
Джей Гортер
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
24
Андре Онана
ВР
1
Джей Гортер
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Аякс - Гоу Эхед Иглс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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