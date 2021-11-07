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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Гент
Серен - Гент: обзор матча 07 ноября 2021
Серен
07.11.2021, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Гент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серен - Гент
Желтая карточка
Ж. Микаутадзе
82'
80'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Т. Тиссудали
79'
Замена
Д. Бруно
️️️️
В. Оджиджа-Офое
Замена
Ж. Микаутадзе
️️️️
Ю. Мазиз
75'
64'
Желтая карточка
Ж. де Сар
59'
Замена
Р. Безус
️️️️
Г. Чакветадзе
46'
Замена
Нуриу
️️️️
М. Самуас
45'
+2
Желтая карточка
М. Самуас
Замена
Д. Дель Фабро
️️️️
B. Boulenger
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
70
Марсони Самбу
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Гент
26
Синан Болат
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Серен
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
90
Роман Безус
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
3-1-4-2
30
Дитш
4
20
24
75
Сиссе
88
Мазиз
8
18
Поти
70
Самбу
99
Муандилмаджи
30
Джаллоу
4-4-1-1
26
Болат
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
18
Самуас
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
30
Чакветадзе
9
Тиссудали
22
Лемаич
24
4
Дель Фабро
4
Дель Фабро
24
88
Мазиз
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
88
Мазиз
18
Самуас
25
Нуриу
25
Нуриу
18
Самуас
30
Чакветадзе
90
Безус
90
Безус
30
Чакветадзе
9
Тиссудали
29
Депуатр
29
Депуатр
9
Тиссудали
8
Оджиджа-Офое
9
Бруно
9
Бруно
8
Оджиджа-Офое
Остались в запасе
Серен
Гент
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Остались в запасе
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Серен - Гент
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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