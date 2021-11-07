Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Славия
Пардубице - Славия: обзор матча 07 ноября 2021
Пардубице
07.11.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
0 : 5
Завершен
Славия
58'
М. Крменчик
63'
М. Крменчик
64'
О. Лингр
75'
О. Лингр
80'
У. Экпай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Славия
82'
Замена
П. Олаинка
️️️️
О. Дорли
Замена
S. Lee
️️️️
J. Jerabek
82'
80'
ГОЛ! 0:5!
У. Экпай
75'
ГОЛ! 0:4!
О. Лингр
Пас отдал
Н. Станчу
72'
Замена
У. Экпай
️️️️
Л. Масопуст
72'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
Т. Голеш
72'
Замена
Я. Кухта
️️️️
М. Крменчик
Замена
D. Huf
️️️️
Д. Костка
71'
Замена
P. Cerny
️️️️
S. Simek
71'
64'
ГОЛ! 0:3!
О. Лингр
Пас отдал
Л. Масопуст
63'
ГОЛ! 0:2!
М. Крменчик
Пас отдал
Л. Масопуст
58'
ГОЛ! 0:1!
М. Крменчик
Пас отдал
А. Бах
39'
Замена
О. Лингр
️️️️
С. Плавсич
Желтая карточка
Каду
34'
Пенальти не реализован!
J. Jerabek
31'
Желтая карточка
S. Simek
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
4
Jan Halasz
ЦЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
20
Каду
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
31
Marek Bohac
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
14
Якуб Громада
ОП
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Пардубице
28
Adam Lupac
ЦП
19
Ramos Júnior
ЦП
9
D. Huf
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
10
Sanghyeok Lee
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
99
Петер Олаинка
ЛВ
32
Ондржей Лингр
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
1-1-5
4
13
Хытил
14
31
37
Челюстка
13
25
4-1-4-1
30
Мандоус
18
Бах
4
Усу
33
Качараба
3
Голеш
14
Громада
8
Масопуст
95
Плавсич
10
Станчу
19
Дорли
21
Крменчик
31
Костка
9
9
31
Костка
8
9
9
8
0
10
10
0
19
Дорли
99
Олаинка
99
Олаинка
19
Дорли
95
Плавсич
32
Лингр
32
Лингр
95
Плавсич
3
Голеш
21
Мадсен
21
Мадсен
3
Голеш
8
Масопуст
45
Экпай
45
Экпай
8
Масопуст
21
Крменчик
7
Кухта
7
Кухта
21
Крменчик
Остались в запасе
Пардубице
Славия
28
Adam Lupac
ЦП
19
Ramos Júnior
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
1
Ондрей Колар
ВР
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
28
Adam Lupac
ЦП
19
Ramos Júnior
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Пардубице - Славия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Пардубице
Славия
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«Славия» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«Славия» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+