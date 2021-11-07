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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ливерпуль
Вест Хэм - Ливерпуль: обзор матча 07 ноября 2021
Вест Хэм
07.11.2021, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Ливерпуль
4'
Алиссон (АГ)
67'
П. Форнальс
74'
К. Зума
41'
Т. Александер-Арнольд
83'
Д. Ориги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ливерпуль
Замена
А. Масуаку
️️️️
С. Бенрахма
86'
Замена
В. Цоуфал
️️️️
Д. Боуэн
84'
83'
ГОЛ! 3:2!
Д. Ориги
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
80'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Фабиньо
76'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Жота
ГОЛ! 3:1!
К. Зума
Пас отдал
Д. Боуэн
74'
69'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
ГОЛ! 2:1!
П. Форнальс
Пас отдал
Д. Боуэн
67'
55'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
Т. Соучек
45'
+7
41'
ГОЛ! 1:1!
Т. Александер-Арнольд
Пас отдал
М. Салах
Замена
К. Доусон
️️️️
А. Огбонна
22'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Алиссон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
4
Зума
21
Огбонна
2
Джонсон
41
Райс
28
Соучек
10
Бенрахма
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
10
Салах
20
Жота
10
Мане
10
Бенрахма
26
Масуаку
26
Масуаку
10
Бенрахма
21
Огбонна
15
Доусон
15
Доусон
21
Огбонна
20
Боуэн
34
Цоуфал
34
Цоуфал
20
Боуэн
21
Окслэд-Чемберлен
6
Алькантара
6
Алькантара
21
Окслэд-Чемберлен
6
Фабиньо
18
Минамино
18
Минамино
6
Фабиньо
20
Жота
27
Ориги
27
Ориги
20
Жота
Остались в запасе
Вест Хэм
Ливерпуль
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Вест Хэм - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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