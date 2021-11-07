Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Утрехт
Витесс - Утрехт: обзор матча 07 ноября 2021
Витесс
07.11.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 12 тур
2 : 1
Завершен
Утрехт
7'
Н. Фредериксен
45+1'
Р. Базур
77'
А. Загре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Утрехт
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Л. Опенда
90'
+10
90'
+9
Желтая карточка
M. Mallahi
90'
+1
Желтая карточка
А. Махер
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Н. Фредериксен
87'
Замена
Д. Ороз
️️️️
Р. Базур
87'
85'
Замена
M. Mallahi
️️️️
D. Warmerdam
77'
ГОЛ! 2:1!
А. Загре
Пас отдал
А. Махер
71'
Замена
М. Махи
️️️️
К. Тимбер
71'
Замена
Р. Балк
️️️️
Х. тер Авест
Замена
П. Вруг
️️️️
Т. Бейтинк
67'
64'
Желтая карточка
D. Warmerdam
46'
Замена
А. Загре
️️️️
М. Силла
46'
Замена
А. Дувикас
️️️️
С. ван де Стрек
ГОЛ! 2:0!
Р. Базур
Пас отдал
Э. Даса
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Н. Фредериксен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
14
Якоб Расмуссен
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Витесс
33
Эрик Ферстаппен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
5
Доминик Ороз
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
10
Мимун Махи
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
3-2-5
15
Шуберт
32
Виттек
5
Дехи
2
Даса
23
Базур
22
Беро
6
Тронстад
29
Бейтинк
17
Опенда
8
Фредериксен
14
Расмуссен
2-3-5
1
Пас
5
тер Авест
14
Янссен
6
Махер
23
Тимбер
23
Рамселар
4
7
Силла
49
Буссаид
22
ван де Стрек
5
Бенамар
29
Бейтинк
8
Вруг
8
Вруг
29
Бейтинк
17
Опенда
9
Дарфалу
9
Дарфалу
17
Опенда
23
Базур
5
Ороз
5
Ороз
23
Базур
8
Фредериксен
23
Хейсман
23
Хейсман
8
Фредериксен
7
Силла
92
Загре
92
Загре
7
Силла
5
тер Авест
7
Балк
7
Балк
5
тер Авест
4
37
37
4
23
Тимбер
10
Махи
10
Махи
23
Тимбер
22
ван де Стрек
9
Дувикас
9
Дувикас
22
ван де Стрек
Остались в запасе
Витесс
Утрехт
33
Эрик Ферстаппен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Йерун Хувен
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
33
Эрик Ферстаппен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
1
Йерун Хувен
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
Остались в запасе
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Витесс - Утрехт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
Новости команд
Все
Витесс
Утрехт
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Утрехт» – «ПСВ»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Спарта» – «Утрехт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+