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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Неман
Славия-Мозырь - Неман: обзор матча 07 ноября 2021
Славия-Мозырь
07.11.2021, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Неман
84'
И. Тимонюк
12'
Р. Грибовский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия-Мозырь - Неман
ГОЛ! 1:1!
И. Тимонюк
84'
83'
Замена
A. Saroka
️️️️
Р. Грибовский
76'
Замена
М. Яблонский
️️️️
А. Джигеро
Замена
Е. Барсуков
️️️️
Г. Якушевич
67'
62'
Желтая карточка
А. Якимов
57'
Желтая карточка
Г. Кантария
43'
Желтая карточка
Е. Зубович
Желтая карточка
И. Тимонюк
37'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Грибовский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
11
Эммануэль Эссого
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
28
Георгий Бугулов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
14
Шериф Жимо
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
0
A. Raevskiy
ЦЗ
34
Артем Петренко
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
Неман
78
Максим Яблонский
ЦП
26
Владислав Варакса
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
11
Anton Saroka
ЦФ
3-2-1-4
16
44
Малькевич
44
Шестиловский
44
Тимонюк
11
Эссого
0
27
Есин
7
Нар
28
Бугулов
78
Якушевич
11
Ловец
3-2-2-4
14
Жимо
0
20
Халимончик
4
Васильев
8
Кантария
49
Джигеро
24
Якимов
91
Дударь
9
Грибовский
10
Шукуров
17
Зубович
78
Якушевич
8
Барсуков
8
Барсуков
78
Якушевич
49
Джигеро
78
Яблонский
78
Яблонский
49
Джигеро
9
Грибовский
11
11
9
Грибовский
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Неман
84
Nikolai Romanyuk
ВР
0
A. Raevskiy
ЦЗ
34
Артем Петренко
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
26
Владислав Варакса
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
0
A. Raevskiy
ЦЗ
34
Артем Петренко
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
Остались в запасе
26
Владислав Варакса
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Славия-Мозырь - Неман
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
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