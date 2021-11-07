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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Ди Си Юнайтед
Торонто - Ди Си Юнайтед: обзор матча 07 ноября 2021
Торонто
07.11.2021, воскресенье, 23:30
США. МЛС, 46 тур
1 : 3
Завершен
Ди Си Юнайтед
18'
Р. Ларея
13'
С. Бирнбаум
30'
О. Камара (П)
36'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Ди Си Юнайтед
Замена
P. Mullins
️️️️
J. Morrow
90'
+2
85'
Желтая карточка
Ж. Мора
85'
Замена
R. Ábila
️️️️
Н. Роберта
76'
Желтая карточка
Д. Пинес
Желтая карточка
Д. Дуайер
74'
Замена
J. Perruzza
️️️️
I. Achara
72'
71'
Замена
Х. Морено
️️️️
F. Martins
71'
Замена
Д. Пинес
️️️️
Ю. Грессель
67'
Замена
A. Perez
️️️️
П. Арриола
65'
Желтая карточка
F. Martins
46'
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
Э. Нахар
Замена
N. DeLeon
️️️️
К. Мавинга
46'
Замена
N. Okello
️️️️
Д. Маршалл-Ратти
46'
Замена
Д. Дуайер
️️️️
J. Altidore
46'
36'
ГОЛ! 1:3!
О. Камара
Пас отдал
Ю. Грессель
30'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
О. Камара
ГОЛ! 1:1!
Р. Ларея
Пас отдал
Д. Осорио
18'
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Бирнбаум
Пас отдал
Ю. Грессель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
5
Жозеф Мора
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
31
Энди Нахар
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Торонто
14
Дом Дуайер
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
90
Kevin Silva
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
3-2-5
31
Вестберг
2
17
Мавинга
92
21
Осорио
22
Ларея
99
17
3
Маршалл-Ратти
8
Посуэло
4
3-2-5
24
5
Мора
15
Бирнбаум
4
Хайнс-Айк
24
Грессель
8
31
Нахар
9
Роберта
9
Камара
17
Арриола
12
17
14
Дуайер
14
Дуайер
17
2
13
13
2
99
77
77
99
3
Маршалл-Ратти
14
14
3
Маршалл-Ратти
17
Мавинга
18
18
17
Мавинга
31
Нахар
3
3
31
Нахар
8
8
Морено
8
Морено
8
24
Грессель
2
Пинес
2
Пинес
24
Грессель
9
Роберта
50
50
9
Роберта
17
Арриола
26
26
17
Арриола
Остались в запасе
Торонто
Ди Си Юнайтед
26
Джейден Нельсон
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
90
Kevin Silva
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
26
Джейден Нельсон
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
90
Kevin Silva
ЦФ
Остались в запасе
21
Jon Kempin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Торонто - Ди Си Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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