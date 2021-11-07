Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Яблонец
Фастав - Яблонец: обзор матча 07 ноября 2021
Фастав
07.11.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Яблонец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Яблонец
90'
+3
Замена
М. Сурзин
️️️️
Т. Малински
Желтая карточка
Я. Янецки
84'
Замена
M. Hlinka
️️️️
Y. Drame
84'
83'
Замена
T. Ali-Abubakar
️️️️
М. Долежал
Замена
Я. Янецки
️️️️
R. Hruby
74'
72'
Замена
Т. Смейкал
️️️️
Д. Плестил
70'
Желтая карточка
Я. Зелены
Замена
Л. Джаво
️️️️
В. Чантуришвили
62'
Замена
А. Фантис
️️️️
T.
62'
Желтая карточка
Л. Враштил
60'
Желтая карточка
R. Hruby
55'
51'
Желтая карточка
Т. Малински
46'
Замена
В. Пиларж
️️️️
Я. Поважанец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Фастав
44
Jan Siska
ВР
88
Marek Hlinka
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
15
Антонин Фантис
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Яблонец
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
13
Томаш Вайнер
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
31
Torfiq Ali-Abubakar
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
2-4-5
16
26
Прохазка
18
Чедидла
44
Конде
8
7
Чантуришвили
19
Враштил
88
Пожнар
24
27
1
3-5-3
4
Холик
30
Зелены
16
Кроб
3
Хюбшман
27
Кубишта
7
Плестил
7
Поважанец
27
Кратохвил
26
Малински
15
Долежал
1
Гануш
27
88
88
27
8
68
Янецки
68
Янецки
8
24
15
Фантис
15
Фантис
24
7
Чантуришвили
44
Джаво
44
Джаво
7
Чантуришвили
7
Поважанец
11
Пиларж
11
Пиларж
7
Поважанец
26
Малински
23
Сурзин
23
Сурзин
26
Малински
7
Плестил
24
Смейкал
24
Смейкал
7
Плестил
15
Долежал
31
31
15
Долежал
Остались в запасе
Фастав
Яблонец
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
Главный тренер
Богумил Паник
13
Томаш Вайнер
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
Остались в запасе
13
Томаш Вайнер
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Фастав - Яблонец
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
Все
Фастав
Яблонец
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Фрайбург» – «Яблонец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+