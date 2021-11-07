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Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Айнтрахт
Гройтер Фюрт - Айнтрахт: обзор матча 07 ноября 2021
Гройтер Фюрт
07.11.2021, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
90+2'
С. Иттен
75'
С. Роде
90+4'
Р. Борре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Айнтрахт
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Р. Борре
ГОЛ! 1:1!
С. Иттен
90'
+2
90'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
А. Туре
89'
Желтая карточка
К. Якич
89'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Д. Камада
Желтая карточка
С. Грисбек
88'
Желтая карточка
Б. Хргота
87'
Замена
А. Файн
️️️️
П. Зегуйн
83'
75'
ГОЛ! 0:1!
С. Роде
Пас отдал
Д. Камада
Замена
Т. Тильман
️️️️
Ю. Грин
73'
71'
Замена
С. Роде
️️️️
Д. Соу
71'
Замена
Р. Ахе
️️️️
Й. Линдстрем
Желтая карточка
М. Кристиансен
65'
46'
Замена
А. Туре
️️️️
Э. Дурм
Желтая карточка
Н. Сарпей
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
33
Мариус Функ
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
14
Нуно Сарпей
ОП
13
Макс Кристиансен
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Гройтер Фюрт
25
Леон Шаффран
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
2
Симон Аста
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
2-2-3-3
33
Функ
15
Виллемс
28
Мейерхофер
13
Грисбек
14
Сарпей
13
Кристиансен
37
Грин
30
Зегуйн
18
Левелинг
10
Хргота
10
Иттен
4-1-1-3-1
1
Трапп
37
Дурм
13
Хинтереггер
3
Тута
5
Н'Дика
18
Якич
97
Соу
18
Камада
35
Линдстрем
18
Костич
19
Борре
30
Зегуйн
29
Файн
29
Файн
30
Зегуйн
37
Грин
11
Тильман
11
Тильман
37
Грин
37
Дурм
6
Туре
6
Туре
37
Дурм
Туре
22
Чендлер
22
Чендлер
Туре
18
Камада
31
Илсанкер
31
Илсанкер
18
Камада
97
Соу
17
Роде
17
Роде
97
Соу
35
Линдстрем
9
Ахе
9
Ахе
35
Линдстрем
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Айнтрахт
25
Леон Шаффран
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
2
Симон Аста
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
10
Йенс Хеуге
ЛВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
25
Леон Шаффран
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
2
Симон Аста
ЦФ
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
10
Йенс Хеуге
ЛВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Гройтер Фюрт - Айнтрахт
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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