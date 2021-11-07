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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Монако
Реймс - Монако: обзор матча 07 ноября 2021
Реймс
07.11.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Монако
73'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
72'
Замена
К. Энрике
️️️️
И. Якобс
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
У. Экитике
65'
Замена
В. Бериша
️️️️
А. Донис
65'
61'
Замена
К. Дьятта
️️️️
А. Головин
61'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Ж. Мартинш
57'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
Замена
М. Кафаро
️️️️
А. Флипс
57'
Замена
М. ван Берген
️️️️
Н. Мбюкю
46'
25'
Желтая карточка
А. Головин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
8
Морету Кассама
ЦП
22
Уго Экитике
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
5
Азор Матусива
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
23
Валон Бериша
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
20
Матье Кафаро
АП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
6
Самбу Сиссоко
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
4-1-3-2
1
Райкович
33
Конан
4
Фас
5
Абдельхамид
55
Гравийон
8
Кассама
11
Мбюкю
22
Экитике
70
Флипс
5
Матусива
22
Донис
3-1-1-3-2
1
Нюбель
2
Агилар
5
Бадьяшиль
3
Марипан
14
Чуамени
24
Фофана
10
Мартинш
10
Головин
4
Якобс
10
Бен-Йеддер
10
Диоп
22
Донис
23
Бериша
23
Бериша
22
Донис
70
Флипс
20
Кафаро
20
Кафаро
70
Флипс
22
Экитике
19
Туре
19
Туре
22
Экитике
11
Мбюкю
7
ван Берген
7
ван Берген
11
Мбюкю
4
Якобс
12
Энрике
12
Энрике
4
Якобс
10
Головин
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Головин
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
10
Мартинш
31
Фолланд
31
Фолланд
10
Мартинш
Остались в запасе
Реймс
Монако
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
10
Илан Кеббаль
АП
6
Самбу Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
10
Илан Кеббаль
АП
6
Самбу Сиссоко
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Реймс - Монако
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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