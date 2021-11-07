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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Локомотив
Спартак - Локомотив: обзор матча 07 ноября 2021
Спартак
07.11.2021, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
64'
Н. Умяров
23'
Д. Керк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Локомотив
90'
+6
Вторая желтая
Т. Едвай
90'
+2
Желтая карточка
Т. Едвай
86'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Д. Куликов
Замена
З. Бакаев
️️️️
К. Промес
86'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Айртон
80'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
М. Кофрие
80'
78'
Желтая карточка
Д. Баринов
75'
Замена
А. Сильянов
️️️️
Д. Живоглядов
74'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:1!
Н. Умяров
Пас отдал
А. Соболев
64'
63'
Замена
М. Серкейра
️️️️
К. Марадишвили
56'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
Замена
Н. Умяров
️️️️
М. Игнатов
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Керк
Желтая карточка
З. Бакаев
36'
Желтая карточка
А. Соболев
36'
Вторая желтая
Р. Литвинов
35'
29'
Желтая карточка
Д. Куликов
26'
Желтая карточка
К. Марадишвили
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Керк
Пас отдал
Ф. Камано
Желтая карточка
Р. Литвинов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Локомотив
1
Гилерме
ВР
24
Максим Ненахов
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
40
Франсуа Камано
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Спартак
88
Даниил Марков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
4-1-2-2-1
57
Селихов
5
Кофрие
68
Литвинов
2
Кутепов
14
Джикия
6
Айртон
47
Зобнин
11
Мозес
10
Промес
8
Игнатов
7
Соболев
3-2-1-2-2
1
Гилерме
27
Живоглядов
4
Едвай
24
Ненахов
6
Баринов
25
Куликов
22
Марадишвили
9
Керк
10
Жемалетдинов
40
Камано
90
Смолов
6
Айртон
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
6
Айртон
8
Игнатов
18
Умяров
18
Умяров
8
Игнатов
10
Промес
7
Бакаев
7
Бакаев
10
Промес
5
Кофрие
17
Ларссон
17
Ларссон
5
Кофрие
22
Марадишвили
26
Серкейра
26
Серкейра
22
Марадишвили
27
Живоглядов
45
Сильянов
45
Сильянов
27
Живоглядов
25
Куликов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
25
Куликов
90
Смолов
99
Лисакович
99
Лисакович
90
Смолов
Остались в запасе
Спартак
Локомотив
15
Николай Рассказов
ПВ
88
Даниил Марков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Руй Витория
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
88
Даниил Марков
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Спартак - Локомотив
3
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Валентин Мурашов
Дополнительные помощники:
VAR - Алексей Матюнин AVAR - Антон Кобзев
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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