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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Буде-Глимт
Хаугесунд - Буде-Глимт: обзор матча 07 ноября 2021
Хаугесунд
07.11.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
2 : 2
Завершен
Буде-Глимт
10'
А. Содерлунд
90+1'
М. Санде
77'
У. Ветлесен
87'
У. Ветлесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Буде-Глимт
ГОЛ! 2:2!
М. Санде
Пас отдал
А. Ндур
90'
+1
87'
ГОЛ! 1:2!
У. Ветлесен
Пас отдал
Ф. Бьоркан
Замена
А. Ндур
️️️️
С. Лизет
83'
Замена
М. Санде
️️️️
Н. Сандберг
83'
Замена
А. Столас
️️️️
К. Вельде
83'
77'
ГОЛ! 1:1!
У. Ветлесен
Пас отдал
Б. Матиас Мое
Замена
М. Самуэльсен
️️️️
А. Содерлунд
70'
69'
Желтая карточка
М. Лоде
63'
Замена
Д. Мвука
️️️️
А. Пеллегрино
63'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
М. Конрадсен
60'
Желтая карточка
Б. Матиас Мое
49'
Желтая карточка
Э. Хаген
ГОЛ! 1:0!
А. Содерлунд
Пас отдал
Т. Педерсен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
21
A. Baertelsen
ЦЗ
2
Петер Теркильдсен
ЦЗ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
99
Кристоффер Вельде
ЦФ
23
Никлас Сандберг
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
23
Торе Педерсен
ЦФ
16
Бенжамин Хансен
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Хаугесунд
20
Торье Наустдал
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
12
Helge Sandvik
ЦФ
23
Александер Столас
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
25
Алиун Ндур
ЦФ
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
98
Пернамбуко
ЛВ
6
Вегард Моберг
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
2-5
21
2
Теркильдсен
18
Кригард
12
16
Хансен
23
Педерсен
23
Сандберг
3-4-2-1
12
Хайкин
2
Сампстед
2
Лоде
15
Бьоркан
19
Фет
18
Хаген
8
Конрадсен
18
Мое
9
Сольбаккен
90
Пеллегрино
22
Ботхейм
16
Содерлунд
14
Самуэльсен
14
Самуэльсен
16
Содерлунд
99
Вельде
23
Столас
23
Столас
99
Вельде
23
Сандберг
27
Санде
27
Санде
23
Сандберг
23
Лизет
25
Ндур
25
Ндур
23
Лизет
90
Пеллегрино
22
Мвука
22
Мвука
90
Пеллегрино
8
Конрадсен
10
Ветлесен
10
Ветлесен
8
Конрадсен
Остались в запасе
Хаугесунд
Буде-Глимт
20
Торье Наустдал
ЦП
12
Helge Sandvik
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
6
Вегард Моберг
ЦП
98
Пернамбуко
ЛВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
20
Торье Наустдал
ЦП
12
Helge Sandvik
ЦФ
Остались в запасе
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
6
Вегард Моберг
ЦП
98
Пернамбуко
ЛВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Хаугесунд - Буде-Глимт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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