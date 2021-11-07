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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Севилья
Бетис - Севилья: обзор матча 07 ноября 2021
Бетис
07.11.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
55'
М. Акунья
81'
Э. Бельерин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Севилья
Желтая карточка
К. Тельо
90'
+3
Замена
Хоакин
️️️️
Н. Фекир
89'
88'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
М. Акунья
83'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
И. Ракитич
82'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Р. Мир
81'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Э. Бельерин
76'
Замена
А. Гомес
️️️️
Э. Ламела
76'
Замена
О. Торрес
️️️️
Х. Хордан
Замена
К. Тельо
️️️️
Родри
63'
Замена
Хуанми
️️️️
А. Гуардадо
63'
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Акунья
Пас отдал
Л. Окампос
Замена
В. Карвалью
️️️️
В. Жозе
46'
Вторая желтая
Г. Родригес
45'
31'
Желтая карточка
Д. Карлос
Желтая карточка
Г. Родригес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
10
Родри
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-3-1
1
Браво
11
Алекс Морено
6
Гонсалес
2
Пеццелла
2
Бельерин
18
Гуардадо
2
Родригес
20
Каналес
10
Родри
10
Фекир
12
Виллиан Жозе
4-1-2-2-1
37
Буну
29
Монтиэль
34
Карлос
23
Кунде
21
Акунья
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
9
Ламела
7
Окампос
17
Мир
12
Виллиан Жозе
10
Карвалью
10
Карвалью
12
Виллиан Жозе
10
Родри
37
Тельо
37
Тельо
10
Родри
10
Фекир
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Фекир
18
Гуардадо
7
Хуанми
7
Хуанми
18
Гуардадо
21
Акунья
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
21
Акунья
17
Мир
27
Делэни
27
Делэни
17
Мир
19
Хордан
8
Торрес
8
Торрес
19
Хордан
9
Ламела
10
Гомес
10
Гомес
9
Ламела
11
Ракитич
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
11
Ракитич
Остались в запасе
Бетис
Севилья
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Бетис - Севилья
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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