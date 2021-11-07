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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Болонья
Сампдория - Болонья: обзор матча 07 ноября 2021
Сампдория
07.11.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Болонья
77'
М. Торсбю
47'
М. Сванберг
78'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Болонья
Желтая карточка
Н. Мурру
90'
+3
90'
+1
Замена
С. ван Хойдонк
️️️️
М. Арнаутович
Желтая карточка
А. Экдаль
90'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
Б. Берешиньски
85'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Т. Ауджелло
84'
83'
Замена
И. Мбайе
️️️️
Р. Сориано
83'
Замена
Л. Бинкс
️️️️
Н. Домингес
78'
ГОЛ! 1:2!
М. Арнаутович
Пас отдал
М. Сванберг
ГОЛ! 1:1!
М. Торсбю
Пас отдал
М. Йошида
77'
76'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Барроу
Замена
Ю. Хабот
️️️️
О. Колли
73'
Замена
Р. Черво
️️️️
К. Аскильдсен
68'
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
М. Габбиадини
68'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Сванберг
Пас отдал
Р. Сориано
46'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Л. Де Сильвестри
Желтая карточка
О. Колли
34'
Желтая карточка
М. Габбиадини
33'
11'
Желтая карточка
А. Хики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
40
Davide Franzini
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
4-4-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
4
Йошида
25
Колли
18
Берешиньски
2
Торсбю
8
Экдаль
7
Аскильдсен
87
Кандрева
9
Капуто
11
Габбиадини
4-1-2-1-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
5
Сумаоро
3
Теате
2
Хики
17
Медель
8
Домингес
32
Сванберг
21
Сориано
99
Барроу
7
Арнаутович
7
Аскильдсен
20
Черво
20
Черво
7
Аскильдсен
3
Ауджелло
29
Мурру
29
Мурру
3
Ауджелло
18
Берешиньски
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
18
Берешиньски
25
Колли
24
Хабот
24
Хабот
25
Колли
11
Габбиадини
92
Торрегросса
92
Торрегросса
11
Габбиадини
8
Домингес
4
Бинкс
4
Бинкс
8
Домингес
21
Сориано
15
Мбайе
15
Мбайе
21
Сориано
99
Барроу
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Барроу
29
Де Сильвестри
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
29
Де Сильвестри
7
Арнаутович
17
ван Хойдонк
17
ван Хойдонк
7
Арнаутович
Остались в запасе
Сампдория
Болонья
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
40
Davide Franzini
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
40
Davide Franzini
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Сампдория - Болонья
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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