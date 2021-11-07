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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Верона
Наполи - Верона: обзор матча 07 ноября 2021
Наполи
07.11.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Верона
18'
Д. Ди Лоренцо
13'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Верона
90'
+3
Вторая желтая
Н. Калинич
Замена
А. Петанья
️️️️
В. Осимхен
90'
+1
88'
Вторая желтая
Д. Бесса
Желтая карточка
В. Осимхен
87'
Замена
А. Унас
️️️️
Л. Инсинье
86'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Ф. Ангисса
86'
85'
Желтая карточка
Н. Калинич
84'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Капрари
84'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
К. Гюнтер
80'
Желтая карточка
Д. Бесса
75'
Замена
Д. Бесса
️️️️
А. Барак
75'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Д. Симеоне
68'
Желтая карточка
П. Давидович
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
62'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
62'
59'
Желтая карточка
М. Велозу
41'
Желтая карточка
А. Барак
Желтая карточка
А. Ррахмани
31'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
Ф. Руис
18'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
А. Барак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-3-2-1
1
Оспина
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
15
Жуан
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
8
Руис
20
Зелински
10
Инсинье
21
Политано
45
Осимхен
3-3-1-1-2
96
Монтипо
27
Давидович
11
Чеккерини
16
Казале
19
Фараони
61
Тамез
22
Гюнтер
44
Велозу
72
Барак
18
Симеоне
10
Капрари
20
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Зелински
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
10
Инсинье
96
Унас
96
Унас
10
Инсинье
45
Осимхен
37
Петанья
37
Петанья
45
Осимхен
99
Ангисса
10
Мертенс
10
Мертенс
99
Ангисса
22
Гюнтер
96
Маньяни
96
Маньяни
22
Гюнтер
72
Барак
11
Бесса
11
Бесса
72
Барак
18
Симеоне
15
Ласанья
15
Ласанья
18
Симеоне
10
Капрари
9
Калинич
9
Калинич
10
Капрари
Остались в запасе
Наполи
Верона
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
1
Ивор Пандур
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Наполи - Верона
2
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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