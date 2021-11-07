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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Теплице
Спарта - Теплице: обзор матча 07 ноября 2021
Спарта
07.11.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
4 : 2
Завершен
Теплице
30'
Л. Крейчи
39'
Д. Ганцко
77'
М. Пулькраб
88'
М. Пулькраб
40'
M. Succar
79'
J. Mareš (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Теплице
ГОЛ! 4:2!
М. Пулькраб
Пас отдал
Л. Гараслин
88'
83'
Замена
P. Moulis
️️️️
J. Rezek
Замена
А. Виндхейм
️️️️
Т. Виснер
83'
79'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
J. Mareš
ГОЛ! 3:1!
М. Пулькраб
Пас отдал
Д. Ганцко
77'
Замена
Д. Павелка
️️️️
М. Сачек
71'
Замена
А. Карабец
️️️️
Б. Докал
71'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
М. Минчев
60'
57'
Замена
J. Mareš
️️️️
M. Succar
46'
Замена
S. Krunert
️️️️
В. Булмага
40'
ГОЛ! 2:1!
M. Succar
Пас отдал
L. Kodad
ГОЛ! 2:0!
Д. Ганцко
Пас отдал
Я. Пешек
39'
Пенальти не реализован!
Л. Крейчи
36'
ГОЛ! 1:0!
Л. Крейчи
Пас отдал
Я. Пешек
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
9
Борек Докал
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Теплице
22
Вичу Булмага
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Теплице
18
Karel Hasil
ЦЗ
13
Stepan Krunert
ЦП
3
Josef Svanda
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
3-2-4-1
1
Ницэ
27
Панак
2
Штетина
28
Виснер
17
Ганцко
61
Сачек
9
Докал
10
Пешек
17
Минчев
7
Крейчи
17
Гараслин
4-3-4
4
Члумецки
0
17
22
Булмага
27
Трубац
23
Маречек
21
8
Фортельный
3
19
30
28
Виснер
32
Виндхейм
32
Виндхейм
28
Виснер
9
Докал
9
Карабец
9
Карабец
9
Докал
61
Сачек
8
Павелка
8
Павелка
61
Сачек
17
Минчев
10
Пулькраб
10
Пулькраб
17
Минчев
22
Булмага
13
13
22
Булмага
19
Юкл
19
Юкл
19
11
11
19
21
10
10
21
Остались в запасе
Спарта
Теплице
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
18
Karel Hasil
ЦЗ
3
Josef Svanda
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
Остались в запасе
18
Karel Hasil
ЦЗ
3
Josef Svanda
ЦП
1
Ludek Nemecek
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Спарта - Теплице
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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