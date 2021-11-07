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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Спортинг
Пасуш де Феррейра - Спортинг: обзор матча 07 ноября 2021
Пасуш де Феррейра
07.11.2021, воскресенье, 22:00
Португалия. Примейра, 11 тур
0 : 2
Завершен
Спортинг
47'
Г. Инасиу
69'
П. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Спортинг
89'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
П. Гонсалвеш
Замена
Уилтон
️️️️
L. Silva
81'
81'
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Нуньес
Замена
Ф. Фонсека
️️️️
Ж. Силва
72'
Замена
Денилсон
️️️️
Ж. Педру
71'
Замена
A. Ibrahim
️️️️
Н. Сантуш
71'
69'
ГОЛ! 0:2!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Р. Эшгайю
68'
Замена
Табата
️️️️
П. Сарабия
Желтая карточка
Ж. Силва
67'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
Х. Дельгадо
62'
47'
ГОЛ! 0:1!
Г. Инасиу
Пас отдал
С. Коатес
Желтая карточка
Н. Сантуш
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Жорже Силва
ЦЗ
32
Флавио Рамос
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
45
Жоау Педру
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Феррейра
2
Силва
26
Маракас
5
Антунеш
32
Рамос
46
Эустакиу
15
Дельгадо
22
Карлос
10
Сантуш
23
45
Педру
4-1-2-1-2
1
Адан
47
Эшгайю
4
Коатес
25
Инасиу
2
Рейс
6
Палинья
28
Гонсалвеш
27
Нуньес
7
Сарабия
11
Сантуш
26
Паулинью
2
Силва
2
Фонсека
2
Фонсека
2
Силва
10
Сантуш
8
8
10
Сантуш
23
9
Уилтон
9
Уилтон
23
15
Дельгадо
7
Феррейра
7
Феррейра
15
Дельгадо
45
Педру
10
Денилсон
10
Денилсон
45
Педру
28
Гонсалвеш
77
Кабрал
77
Кабрал
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
10
Табата
10
Табата
7
Сарабия
27
Нуньес
21
Браганца
21
Браганца
27
Нуньес
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Спортинг
13
Игор Векич
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
20
Матшой Джалу
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
8
Тиагу Томаш
ЦФ
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
20
Матшой Джалу
ЦФ
Остались в запасе
8
Тиагу Томаш
ЦФ
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Спортинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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