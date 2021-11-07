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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Мидтьюлланд
Орхус - Мидтьюлланд: обзор матча 07 ноября 2021
Орхус
07.11.2021, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
16'
П. Мортенсен
23'
М. Андерсон
41'
М. Бунду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Мидтьюлланд
89'
Желтая карточка
Эвандер
Замена
Z. Duncan
️️️️
М. Бунду
80'
75'
Замена
Д. Коолс
️️️️
Д. Андерссон
75'
Замена
М. Хансен
️️️️
Г. Исаксен
Замена
А. Гренбек
️️️️
М. Андерсон
71'
Замена
Д. Линкс
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
70'
57'
Желтая карточка
Паулиньо
54'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Шарлес
46'
Замена
Н. Дир
️️️️
Жуниньо
ГОЛ! 3:0!
М. Бунду
41'
Желтая карточка
М. Андерсон
40'
Желтая карточка
O. Lund
29'
27'
Желтая карточка
Р. Онидика
ГОЛ! 2:0!
М. Андерсон
23'
ГОЛ! 1:0!
П. Мортенсен
Пас отдал
Ф. Брандхоф
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
7
Мустафа Бунду
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
35
Шарлес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Орхус
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
4-3-3
1
Хансен
5
5
Тингагер
2
20
Хауснер
29
Брандхоф
6
Поульсен
23
Андерсон
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
7
Бунду
3-3-4
1
Олафссон
18
Жуниньо
2
Андерссон
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
25
Онидика
28
Святченко
11
Исаксен
77
Систо
10
Эвандер
35
Шарлес
23
Торстейнссон
11
Линкс
11
Линкс
23
Торстейнссон
23
Андерсон
11
Гренбек
11
Гренбек
23
Андерсон
7
Бунду
24
24
7
Бунду
18
Жуниньо
44
Дир
44
Дир
18
Жуниньо
35
Шарлес
2
Каюсте
2
Каюсте
35
Шарлес
2
Андерссон
27
Коолс
27
Коолс
2
Андерссон
11
Исаксен
9
Хансен
9
Хансен
11
Исаксен
Остались в запасе
Орхус
Мидтьюлланд
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
1
Йонас Лоссль
ВР
18
Оливер Серенсен
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
91
D. Kurminowski
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
18
Оливер Серенсен
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Орхус - Мидтьюлланд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
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