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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Стремсгодсет
Тромсе - Стремсгодсет: обзор матча 07 ноября 2021
Тромсе
07.11.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
1 : 1
Завершен
Стремсгодсет
84'
М. Эбийе
62'
Й. Хове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тромсе - Стремсгодсет
ГОЛ! 1:1!
М. Эбийе
84'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
З. Ондрашек
66'
62'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хове
Пас отдал
Г. Штенгель
Желтая карточка
Э. Китолано
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
11
Рубен Йенссен
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
14
Томас Тотланд
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
94
Аугуст Миккельсен
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
28
Якоб Карлстрем
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Стремсгодсет
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
8
Йохан Хове
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
10
Герман Штенгель
ЦФ
18
Халльдор Стеневик
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
26
Ларс Вильсвик
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Тромсе
11
Рунар Эспейор
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
Стремсгодсет
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
1-1-5
28
Психе
17
Китолано
23
Вестерлунд
28
Карлстрем
13
Ондрашек
94
Миккельсен
14
Тотланд
1-5
71
Вальсвик
8
Гулликсен
40
Саэтра
4
Грегор
23
26
Вильсвик
13
Ондрашек
11
Эспейор
11
Эспейор
13
Ондрашек
Остались в запасе
Тромсе
Стремсгодсет
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
Остались в запасе
50
Daniel Negussie Skretteberg
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
18
Джек Ипалибо
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
16
Jordan Attah Kadiri
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Тромсе - Стремсгодсет
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
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