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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Унион
Кельн - Унион: обзор матча 07 ноября 2021
Кельн
07.11.2021, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Унион
7'
А. Модест
86'
А. Модест
9'
Ю. Рюэрсон
45+1'
Г. Премель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Унион
ГОЛ! 2:2!
А. Модест
Пас отдал
Ф. Кайнц
86'
84'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
84'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Г. Харагучи
Замена
С. Андерссон
️️️️
М. Ут
77'
72'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Ш. Бекер
Замена
Я. Тильманн
️️️️
О. Дуда
65'
Замена
Л. Килиан
️️️️
Т. Хюберс
65'
Желтая карточка
О. Дуда
54'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Г. Премель
Пас отдал
Г. Харагучи
18'
Желтая карточка
А. Люте
Желтая карточка
А. Модест
17'
16'
Желтая карточка
Т. Баумгартль
9'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Рюэрсон
Пас отдал
Н. Гисельман
ГОЛ! 1:0!
А. Модест
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
13
Марк Ут
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4
Тимо Хюберс
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
7
Томаш Острак
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
8
Кевин Мевальд
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Кевин Беренс
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Хорн
14
Хектор
5
Чикош
22
Шмитц
21
Любичич
6
Озкан
11
Кайнц
8
Дуда
4
Хюберс
27
Модест
13
Ут
3-3-2-1-1
16
Люте
31
Кнохе
32
Баумгартль
5
Фридрих
26
Рюэрсон
8
Хедира
17
Гисельман
21
Премель
78
Харагучи
23
Бекер
14
Авонийи
4
Хюберс
15
Килиан
15
Килиан
4
Хюберс
8
Дуда
29
Тильманн
29
Тильманн
8
Дуда
13
Ут
20
Андерссон
20
Андерссон
13
Ут
78
Харагучи
21
Озтюнали
21
Озтюнали
78
Харагучи
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
23
Бекер
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
23
Бекер
Остались в запасе
Кельн
Унион
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Марвин Швабе
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
7
Томаш Острак
АП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
5
Кэита Эндо
ЛВ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Марвин Швабе
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
7
Томаш Острак
АП
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
5
Кэита Эндо
ЛВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Кельн - Унион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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