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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монпелье
Ницца - Монпелье: обзор матча 07 ноября 2021
Ницца
07.11.2021, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 1
Завершен
Монпелье
80'
Ф. Мойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монпелье
90'
+4
Замена
А. Суке
️️️️
М. Эстеве
Замена
К. Стенгс
️️️️
К. Тюрам
90'
82'
Замена
Б. Макуана
️️️️
С. Мавидиди
80'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мойе
Желтая карточка
М. Бар
77'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Л. Да Кунья
68'
Замена
П. Росарио
️️️️
М. Лемина
68'
67'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Э. Ваи
Желтая карточка
К. Тюрам
63'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
58'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
А. Камара
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
19
Саша Делайе
ЦП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
3-4-3
44
Бенитес
20
Аталь
4
Данте
20
Тодибо
11
Камара
99
Лемина
19
Тюрам
26
Бар
9
Гуири
9
Делор
7
Да Кунья
3-1-2-1-3
1
Омлин
10
Самбья
12
Сахо
23
Ристич
13
Шотар
3
Эстеве
4
Ферри
91
Мойе
11
Ваи
98
Жермен
45
Мавидиди
99
Лемина
13
Росарио
13
Росарио
99
Лемина
19
Тюрам
14
Стенгс
14
Стенгс
19
Тюрам
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
11
Камара
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
11
Камара
7
Да Кунья
9
Дольберг
9
Дольберг
7
Да Кунья
3
Эстеве
2
Суке
2
Суке
3
Эстеве
11
Ваи
16
Джоаккини
16
Джоаккини
11
Ваи
45
Мавидиди
2
Макуана
2
Макуана
45
Мавидиди
Остались в запасе
Ницца
Монпелье
1
Марцин Булка
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ницца - Монпелье
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
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