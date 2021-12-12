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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - ЛАСК
Аустрия - ЛАСК: обзор матча 12 декабря 2021
Аустрия
12.12.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 18 тур
2 : 3
Завершен
ЛАСК
1'
Г. Тигль
30'
А. Юкич
14'
С. Хорват (П)
25'
Х. Балич
76'
Л. Гргич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - ЛАСК
Желтая карточка
М. Фишер
90'
+1
89'
Замена
К. Накамура
️️️️
Х. Балич
84'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Л. Гргич
83'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
М. Поцман
Замена
A. GrÃ¼nwald
️️️️
Й. Хандль
82'
Желтая карточка
L. Ivkic
80'
76'
ГОЛ! 2:3!
Л. Гргич
Замена
Д. Фиц
️️️️
М. Джуричин
64'
Замена
L. Ivkic
️️️️
М. Мартинс
64'
Замена
В. Демаку
️️️️
А. Юкич
64'
60'
Замена
М. Рагуц
️️️️
Т. Гойгингер
59'
Желтая карточка
Л. Гргич
46'
Замена
А. Грубер
️️️️
Ф. Лукенедер
ГОЛ! 2:2!
А. Юкич
30'
25'
ГОЛ! 1:2!
Х. Балич
Пас отдал
Л. Гргич
14'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Хорват
Желтая карточка
Э. Мартель
13'
ГОЛ! 1:0!
Г. Тигль
Пас отдал
А. Юкич
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
30
Манфред Фишер
ЦП
46
Йоханнес Хандль
ЦФ
5
Лукас Мюль
ЦФ
24
Christian Schoissengeyr
ЦФ
23
Маттиас Браунедер
ЦФ
7
Марко Джуричин
ЦФ
7
Александар Юкич
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
30
Саша Хорват
АП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
15
Leonardo Ivkic
ЦЗ
6
Весел Демаку
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
70
Джан Келеш
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Марко Рагуц
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
2-1-1-5
1
Пенц
4
Мартинс
39
Тигль
5
Мартель
30
Фишер
24
7
Юкич
7
Джуричин
23
Браунедер
5
Мюль
3-1-2-1-3
30
Шлагер
34
Боллер
28
Визингер
33
Лукенедер
8
Холланд
36
Реннер
8
Гргич
30
Хорват
18
Балич
19
Поцман
36
Гойгингер
4
Мартинс
15
15
4
Мартинс
7
Юкич
6
Демаку
6
Демаку
7
Юкич
46
Хандль
10
10
46
Хандль
7
Джуричин
36
Фиц
36
Фиц
7
Джуричин
19
Поцман
29
Флеккер
29
Флеккер
19
Поцман
8
Гргич
20
Хонг
20
Хонг
8
Гргич
18
Балич
11
Накамура
11
Накамура
18
Балич
36
Гойгингер
9
Рагуц
9
Рагуц
36
Гойгингер
33
Лукенедер
9
Грубер
9
Грубер
33
Лукенедер
Остались в запасе
Аустрия
ЛАСК
99
Мирко Кос
ВР
70
Джан Келеш
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
70
Джан Келеш
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Аустрия - ЛАСК
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
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