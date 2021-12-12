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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Райо Вальекано
Вильярреал - Райо Вальекано: обзор матча 12 декабря 2021
Вильярреал
12.12.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Райо Вальекано
32'
А. Манди
36'
Ж. Морено (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Райо Вальекано
Замена
П. Алькасер
️️️️
Ж. Морено
85'
82'
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
Э. Савельич
82'
Замена
А. Мартин
️️️️
С. Гвардиола
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Тригерос
78'
65'
Замена
Бебе
️️️️
И. Палазон
65'
Замена
У. Лопес
️️️️
С. Комесанья
Замена
А. Морено
️️️️
Б. Диа
63'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
62'
Замена
Х. Фойт
️️️️
Д. Парехо
62'
61'
Желтая карточка
О. Валентин
58'
Замена
Р. Нтека
️️️️
О. Трехо
38'
Желтая карточка
И. Палазон
37'
Желтая карточка
А. Катена
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Морено
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Манди
Пас отдал
Д. Парехо
32'
Желтая карточка
П. Торрес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Райо Вальекано
1
Иван Арболеда
ВР
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
23
Педраса
2
Манди
14
Торрес
2
Гаспар
10
Иборра
10
Парехо
14
Тригерос
10
Пино
22
Диа
7
Морено
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Савельич
24
Катена
11
Гарсия
14
Комесанья
23
Валентин
7
Палазон
8
Трехо
18
Гарсия
14
Гвардиола
22
Диа
5
Морено
5
Морено
22
Диа
10
Парехо
8
Фойт
8
Фойт
10
Парехо
14
Тригерос
16
Гомес
16
Гомес
14
Тригерос
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
7
Морено
9
Алькасер
9
Алькасер
7
Морено
14
Комесанья
8
Лопес
8
Лопес
14
Комесанья
8
Трехо
11
Нтека
11
Нтека
8
Трехо
24
Савельич
14
Посо
14
Посо
24
Савельич
7
Палазон
12
Бебе
12
Бебе
7
Палазон
14
Гвардиола
11
Мартин
11
Мартин
14
Гвардиола
Остались в запасе
Вильярреал
Райо Вальекано
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Иван Арболеда
ВР
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Иван Арболеда
ВР
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вильярреал - Райо Вальекано
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
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