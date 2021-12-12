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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Клермон
Анжер - Клермон: обзор матча 12 декабря 2021
Анжер
12.12.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 1
Завершен
Клермон
84'
М. Байо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Клермон
Желтая карточка
Р. Томас
90'
Замена
А. Бобишон
️️️️
С. Думбия
88'
Замена
М. Лаж
️️️️
А. Унаи
87'
84'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Байо
79'
Замена
С. Хауи
️️️️
Х. Иглесиас
66'
Замена
Ж. Тель
️️️️
Ж. Доссу
Замена
Б. Менди
️️️️
Т. Мангани
65'
Замена
С. Баокен
️️️️
М. Чо
65'
64'
Желтая карточка
Й. Маньин
20'
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Ф. Ожье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
19
Хонатан Иглесиас
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
3
Батиста Менди
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
6
Карим Мохамед
ЦЗ
77
Ядали Диаби
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
20
Жодель Доссу
ПП
9
Жордан Тель
ЦФ
4-3-2-1
12
Петкович
77
Эбосс
8
Траоре
29
Томас
21
Думбия
21
Унаи
6
Мангани
10
Фульини
17
Буфал
19
Кабо
50
Чо
3-5-1-1
12
Джоко
36
Сейду
29
Менди
21
Ожье
80
Зедадка
99
Самед
25
Гастьен
6
Маньин
12
Н'Симба
19
Иглесиас
18
Байо
21
Унаи
28
Лаж
28
Лаж
21
Унаи
6
Мангани
3
Менди
3
Менди
6
Мангани
21
Думбия
14
Бобишон
14
Бобишон
21
Думбия
50
Чо
13
Баокен
13
Баокен
50
Чо
19
Иглесиас
10
Хауи
10
Хауи
19
Иглесиас
21
Ожье
20
Доссу
20
Доссу
21
Ожье
Доссу
9
Тель
9
Тель
Доссу
Остались в запасе
Анжер
Клермон
1
Антони Мандре
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
9
Сада Тиуб
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
16
Артюр Десма
ВР
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
6
Карим Мохамед
ЦЗ
77
Ядали Диаби
ЦП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
9
Сада Тиуб
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
12
Жюльен Бойе
ЛЗ
6
Карим Мохамед
ЦЗ
77
Ядали Диаби
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Анжер - Клермон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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