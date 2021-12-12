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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Сигма
Динамо - Сигма: обзор матча 12 декабря 2021
Динамо
12.12.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Сигма
35'
Ф. Бэсси
87'
Б. Чолич (П)
57'
P. Gonzalez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Сигма
Замена
L. Skovajsa
️️️️
M. Mrsic
89'
89'
Замена
V. Benes
️️️️
R. Latal
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Чолич
87'
Замена
О. Михалик
️️️️
М. ван Бурен
81'
79'
Замена
J. Sedlak
️️️️
L. Gressak
Замена
P. Hellebrand
️️️️
М. Валента
79'
76'
Вторая желтая
P. Gonzalez
Желтая карточка
М. Таловеров
71'
57'
ГОЛ! 1:1!
P. Gonzalez
45'
+1
Желтая карточка
P. Gonzalez
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бэсси
Пас отдал
M. Skoda
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
0
M. Skoda
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
93
P. Gonzalez
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Динамо
31
David Sipos
ВР
18
P. Hellebrand
ЦП
6
Emmanuel Tolno
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
Сигма
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
44
Матуш Мачик
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
3-2-5
12
Чолич
5
Гавел
40
Таловеров
0
8
Цавош
3
14
Бэсси
10
ван Бурен
9
Валента
42
Ворел
4-5-1
13
Стейскал
21
4
Хубник
0
21
Змозла
93
9
Данек
19
22
Пулоло
8
9
Русек
9
Валента
18
18
9
Валента
10
ван Бурен
17
Михалик
17
Михалик
10
ван Бурен
0
25
25
0
19
32
32
19
0
16
16
0
Остались в запасе
Динамо
Сигма
31
David Sipos
ВР
6
Emmanuel Tolno
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
0
J. Vais
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
44
Матуш Мачик
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
6
Emmanuel Tolno
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
0
J. Vais
ЦФ
Остались в запасе
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
44
Матуш Мачик
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
27
Filip Urica
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Динамо - Сигма
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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