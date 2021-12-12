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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Фейеноорд
Гронинген - Фейеноорд: обзор матча 12 декабря 2021
Гронинген
12.12.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 16 тур
1 : 1
Завершен
Фейеноорд
65'
Й. Ларсен
60'
М. Сенеси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Фейеноорд
Замена
Д. ван Кам
️️️️
Л. Дуарте
89'
88'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Л. Синистерра
Желтая карточка
R. Postema
82'
Желтая карточка
П. Левенбург
80'
Замена
R. Postema
️️️️
M. De Leeuw
72'
Замена
В. Даммерс
️️️️
С. Нгонг
72'
69'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
69'
Замена
С. Дессер
️️️️
Б. Линссен
69'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Й. Торнстра
ГОЛ! 1:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
Л. Дуарте
65'
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Сенеси
Пас отдал
Г. Траунер
54'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
Желтая карточка
Т. Суслов
33'
Желтая карточка
Н. Касанвирьо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
23
Майк те Верик
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
27
Мо Эль-Ханкури
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Гронинген
4
Elias Olsson
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
7
Паулос Абрахам
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
2-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
33
Шверко
16
Нгонг
27
Эль-Ханкури
19
10
Суслов
6
Дуарте
5
ван Хинтум
4-2-1-2-1
1
Бейлов
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
14
Эушнес
21
Торнстра
6
Кекчю
20
Тил
17
Синистерра
30
Линссен
16
Нгонг
4
Даммерс
4
Даммерс
16
Нгонг
6
Дуарте
8
ван Кам
8
ван Кам
6
Дуарте
19
11
11
19
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Гертрейда
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Синистерра
17
Нелсон
17
Нелсон
17
Синистерра
21
Торнстра
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
21
Торнстра
30
Линссен
9
Дессер
9
Дессер
30
Линссен
Остались в запасе
Гронинген
Фейеноорд
4
Elias Olsson
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
7
Паулос Абрахам
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
4
Elias Olsson
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
7
Паулос Абрахам
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Гронинген - Фейеноорд
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
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