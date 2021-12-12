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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - ПСВ
НЕК - ПСВ: обзор матча 12 декабря 2021
НЕК
12.12.2021, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 16 тур
1 : 2
Завершен
ПСВ
8'
М. Маттссон
80'
Й. Вертессен
90'
К. Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НЕК - ПСВ
90'
+3
Желтая карточка
К. Винисиус
90'
+3
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
К. Винисиус
90'
ГОЛ! 1:2!
К. Винисиус
Пас отдал
М. Ромеро
Замена
И. Бронкхорст
️️️️
С. Эль-Каруани
88'
Замена
О. Ромени
️️️️
М. Маттссон
88'
87'
Замена
М. Ромеро
️️️️
Д. Тезе
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
Э. Тавсан
83'
80'
ГОЛ! 1:1!
Й. Вертессен
Пас отдал
К. Гакпо
Замена
J. Vet
️️️️
Д. Бруйин
75'
Желтая карточка
Л. Шоне
68'
65'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
М. ван Гинкел
65'
Замена
Ф. Макс
️️️️
М. Жуниор
ГОЛ! 1:0!
М. Маттссон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
28
Барт ван Рой
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
34
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Элайис Тавсан
ЦП
5
Джорди Бруйин
ЦП
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
77
Брума
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
23
Thomas Beekman
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
20
Дэнни Вукович
ЦФ
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
3-2-4-1
31
Брандерхорст
3
Гут
24
Вердонк
34
Эль-Каруани
26
28
ван Рой
6
Пропер
7
Тавсан
5
Бруйин
20
Шоне
8
Маттссон
4-1-1-3-1
16
Дроммел
5
Рамальо
4
Тезе
21
Боскальи
17
Жуниор
6
Сангаре
8
ван Гинкел
18
Гакпо
27
Гетце
77
Брума
95
Винисиус
34
Эль-Каруани
22
Бронкхорст
22
Бронкхорст
34
Эль-Каруани
5
Бруйин
15
15
5
Бруйин
7
Тавсан
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
7
Тавсан
8
Маттссон
10
Ромени
10
Ромени
8
Маттссон
17
Жуниор
30
Макс
30
Макс
17
Жуниор
95
Винисиус
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
95
Винисиус
4
Тезе
19
Ромеро
19
Ромеро
4
Тезе
8
ван Гинкел
35
Вертессен
35
Вертессен
8
ван Гинкел
Остались в запасе
НЕК
ПСВ
22
Робин Руфс
ВР
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
26
Максим Делань
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
37
Ричард Ледесма
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
37
Ричард Ледесма
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча НЕК - ПСВ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
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