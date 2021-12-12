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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - АЗ Алкмаар
Аякс - АЗ Алкмаар: обзор матча 12 декабря 2021
Аякс
12.12.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 16 тур
1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
73'
С. Аллер
50'
В. Павлидис
83'
З. Абухляль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Р. Гравенберх
90'
+1
86'
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
Й. Карлссон
Замена
Данило
️️️️
С. Бергейс
86'
83'
ГОЛ! 1:2!
З. Абухляль
Пас отдал
О. Вейндал
77'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Ф. Мидтсьё
ГОЛ! 1:1!
С. Аллер
Пас отдал
Д. Тадич
73'
69'
Желтая карточка
О. Вейндал
64'
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
64'
Замена
С. Беукема
️️️️
А. Витри
Замена
Д. Классен
️️️️
Э. Альварес
58'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Д. Ренш
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
В. Павлидис
Пас отдал
Ф. Мидтсьё
Желтая карточка
Л. Мартинес
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
44
Юри Регер
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Пасвер
17
Блинд
2
Ренш
6
Мартинес
12
Тимбер
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
10
Тадич
7
Антони
22
Аллер
3-2-3-2
1
Виндаль
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
28
Сугавара
16
Витри
5
Вейндал
20
де Вит
8
Класи
18
Мидтсьё
14
Павлидис
21
Карлссон
2
Ренш
4
Схюрс
4
Схюрс
2
Ренш
4
Альварес
18
Классен
18
Классен
4
Альварес
23
Бергейс
90
Данило
90
Данило
23
Бергейс
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
21
Карлссон
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
21
Карлссон
16
Витри
31
Беукема
31
Беукема
16
Витри
18
Мидтсьё
14
Рейндерс
14
Рейндерс
18
Мидтсьё
Остались в запасе
Аякс
АЗ Алкмаар
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
44
Юри Регер
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
44
Юри Регер
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Аякс - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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