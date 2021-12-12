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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Стандард
Антверпен - Стандард: обзор матча 12 декабря 2021
Антверпен
12.12.2021, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Стандард
66'
Б. Энгелс
77'
М. Баликвиша
56'
К. Лайфис
87'
М. Карсела-Гонсалес
89'
Д. Мюлека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Стандард
Желтая карточка
Ж. Бутез
90'
+6
Красная карточка
Й. Батай
90'
+2
Замена
Ф. Арун
️️️️
Р. Наингголан
90'
89'
ГОЛ! 2:3!
Д. Мюлека
Пас отдал
Клаусс
87'
ГОЛ! 2:2!
М. Карсела-Гонсалес
Пас отдал
К. Фай
Замена
Й. Батай
️️️️
М. Саматта
83'
80'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Н. Раскин
ГОЛ! 2:1!
М. Баликвиша
Пас отдал
М. Бенсон
77'
77'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
С. Амалла
68'
Замена
М. Лестьенн
️️️️
М. Бокади
ГОЛ! 1:1!
Б. Энгелс
Пас отдал
М. Бенсон
66'
64'
Желтая карточка
М. Бокади
Желтая карточка
Р. Наингголан
64'
Замена
М. Баликвиша
️️️️
А. Юсуф
62'
Замена
М. Бенсон
️️️️
В. Фишер
61'
59'
Желтая карточка
Н. Раскин
56'
ГОЛ! 0:1!
К. Лайфис
Пас отдал
Н. Раскин
55'
Желтая карточка
Н. Дюсенн
Желтая карточка
А. Юсуф
50'
Замена
Д. Алмейда
️️️️
М. Фрай
46'
Красная карточка
А. Сек
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
С. Амалла
27'
Желтая карточка
К. Фай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
4-1-2-3
1
Бутез
23
Винс
4
Сек
3
Энгелс
2
Де Лат
80
Юсуф
44
Наингголан
4
Верстате
9
Фрай
38
Саматта
7
Фишер
4-4-1-1
16
Бодар
19
Фай
3
Дюсенн
20
Бокади
27
Нкунку
43
Раскин
21
Амалла
22
Бастьен
34
Лайфис
15
Доннум
99
Клаусс
7
Фишер
14
Бенсон
14
Бенсон
7
Фишер
9
Фрай
4
Алмейда
4
Алмейда
9
Фрай
38
Саматта
25
Батай
25
Батай
38
Саматта
44
Наингголан
38
Арун
38
Арун
44
Наингголан
80
Юсуф
7
Баликвиша
7
Баликвиша
80
Юсуф
43
Раскин
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
43
Раскин
20
Бокади
17
Лестьенн
17
Лестьенн
20
Бокади
21
Амалла
11
Мюлека
11
Мюлека
21
Амалла
Остались в запасе
Антверпен
Стандард
1
Ортвен Де Вольф
ВР
18
Питер Геркенс
ЦП
30
Лоран Хенкине
ВР
24
Хамза Рафья
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
5
Мусса Сиссако
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
18
Питер Геркенс
ЦП
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
24
Хамза Рафья
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
5
Мусса Сиссако
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Антверпен - Стандард
3
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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