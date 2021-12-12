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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Богемианс 1905
Спарта - Богемианс 1905: обзор матча 12 декабря 2021
Спарта
12.12.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 18 тур
5 : 1
Завершен
Богемианс 1905
15'
М. Пулькраб
40'
М. Пулькраб
42'
М. Пулькраб
44'
Д. Павелка
53'
Д. Ганцко
90+1'
Р. Квет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Богемианс 1905
90'
+1
ГОЛ! 5:1!
Р. Квет
81'
Замена
T. Necid
️️️️
Я. Храмоста
Замена
М. Минчев
️️️️
М. Пулькраб
81'
71'
Замена
M. Koubek
️️️️
Д. Пушкач
Замена
А. Карабец
️️️️
А. Гложек
71'
Замена
Ф. Соучек
️️️️
Д. Павелка
71'
66'
Замена
Я. Фулнек
️️️️
M. Dostal
60'
Желтая карточка
D. Kostl
Замена
Л. Крейчи
️️️️
Я. Пешек
59'
Замена
М. Витик
️️️️
Л. Крейчи
59'
ГОЛ! 5:0!
Д. Ганцко
Пас отдал
А. Гложек
53'
46'
Замена
V. Novak
️️️️
Я. Коваржик
46'
Замена
D. Bartek
️️️️
П. Хронек
ГОЛ! 4:0!
Д. Павелка
Пас отдал
Я. Пешек
44'
ГОЛ! 3:0!
М. Пулькраб
Пас отдал
А. Гложек
42'
ГОЛ! 2:0!
М. Пулькраб
Пас отдал
А. Гложек
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Пулькраб
Пас отдал
Д. Ганцко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
9
Борек Докал
ЦП
37
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
3-4-1-2
30
Холек
17
Ганцко
27
Панак
28
Виснер
9
Докал
8
Павелка
10
Пешек
37
Крейчи
17
Гараслин
10
Пулькраб
10
Гложек
3-5-3
16
4
32
15
Хронек
19
Коваржик
16
Квет
30
Пушкач
16
22
19
Храмоста
89
37
Крейчи
3
Витик
3
Витик
37
Крейчи
10
Гложек
9
Карабец
9
Карабец
10
Гложек
8
Павелка
10
Соучек
10
Соучек
8
Павелка
10
Пулькраб
17
Минчев
17
Минчев
10
Пулькраб
10
Пешек
7
Крейчи
7
Крейчи
10
Пешек
15
Хронек
0
0
15
Хронек
16
22
Фулнек
22
Фулнек
16
19
Коваржик
11
11
19
Коваржик
30
Пушкач
15
15
30
Пушкач
19
Храмоста
37
37
19
Храмоста
Остались в запасе
Спарта
Богемианс 1905
1
Флориан Ницэ
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
1
Roman Vales
ВР
0
D. Krch
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
0
D. Krch
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Спарта - Богемианс 1905
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
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