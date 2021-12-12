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Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Унион
Гройтер Фюрт - Унион: обзор матча 12 декабря 2021
Гройтер Фюрт
12.12.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Унион
56'
Х. Нильсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Унион
Замена
Ж. Дудзяк
️️️️
Х. Нильсен
86'
Замена
Н. Зойферт
️️️️
Т. Тильман
85'
82'
Замена
К. Эндо
️️️️
К. Беренс
82'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Г. Харагучи
76'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Т. Баумгартль
Замена
С. Иттен
️️️️
Б. Хргота
74'
Желтая карточка
Д. Левелинг
71'
Желтая карточка
М. Бауэр
69'
63'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
М. Крузе
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Д. Абиама
61'
ГОЛ! 1:0!
Х. Нильсен
56'
Желтая карточка
П. Зегуйн
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Унион
16
Андреас Люте
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Гройтер Фюрт
25
Леон Шаффран
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
3-1-3-3
30
Бурхерт
15
Виллемс
5
Бауэр
28
Мейерхофер
13
Грисбек
13
Кристиансен
11
Тильман
30
Зегуйн
18
Абиама
7
Нильсен
10
Хргота
3-2-2-1-2
16
Люте
31
Кнохе
32
Баумгартль
6
Эккель
26
Рюэрсон
17
Гисельман
78
Харагучи
21
Премель
23
Бекер
9
Беренс
10
Крузе
11
Тильман
8
Зойферт
8
Зойферт
11
Тильман
7
Нильсен
28
Дудзяк
28
Дудзяк
7
Нильсен
18
Абиама
18
Левелинг
18
Левелинг
18
Абиама
10
Хргота
10
Иттен
10
Иттен
10
Хргота
9
Беренс
5
Эндо
5
Эндо
9
Беренс
78
Харагучи
36
Тойхерт
36
Тойхерт
78
Харагучи
32
Баумгартль
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
32
Баумгартль
10
Крузе
14
Авонийи
14
Авонийи
10
Крузе
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Унион
25
Леон Шаффран
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
25
Леон Шаффран
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Гройтер Фюрт - Унион
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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