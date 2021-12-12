Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Бенфика
Фамаликан - Бенфика: обзор матча 12 декабря 2021
Фамаликан
12.12.2021, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 14 тур
1 : 4
Завершен
Бенфика
25'
Б. Родригес
6'
Д. Нуньес
14'
Д. Нуньес
46'
Рафа
56'
Д. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Бенфика
74'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Желтая карточка
Риччели
74'
72'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
А. Гримальдо
72'
Замена
П. Бернарду
️️️️
Ж. Мариу
72'
Замена
Пицци
️️️️
Рафа
Замена
Л. Офори
️️️️
Пепе
70'
Замена
П. Маркеш
️️️️
С. Банза
70'
Замена
И. Хайме
️️️️
П. Бразау
64'
Замена
М. Пауло
️️️️
Б. Родригес
64'
56'
ГОЛ! 1:4!
Д. Нуньес
Пас отдал
Рафа
46'
ГОЛ! 1:3!
Рафа
Пас отдал
А. Таарабт
46'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Х. Сеферович
46'
Замена
Жилберто
️️️️
Д. Гонсалвеш
Желтая карточка
И. Родригес
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Б. Родригес
Пас отдал
И. Родригес
25'
14'
ГОЛ! 0:2!
Д. Нуньес
Пас отдал
Рафа
Замена
И. Родригес
️️️️
Э. Тавареш
11'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
Рафа
3'
Желтая карточка
Д. Гонсалвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Риччели
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
88
Пепе
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
20
Педру Бразау
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Фамаликан
13
Dalberson
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
44
Francisco Saldanha
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
31
Алекс
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
24
Иван Хайме
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
4-1-5
3
Марин
5
Риччели
5
Пенетра
2
де ла Фуэнте
88
Пепе
19
Тавареш
24
Банза
9
Родригес
20
Бразау
18
Пикель
4-1-1-1-3
1
Влаходимос
14
Вертонген
30
Отаменди
34
Алмейда
22
Гримальдо
5
Вайгль
23
Мариу
7
Гонсалвеш
27
Рафа
29
Нуньес
9
Сеферович
88
Пепе
80
Офори
80
Офори
88
Пепе
24
Банза
43
Маркеш
43
Маркеш
24
Банза
19
Тавареш
7
Родригес
7
Родригес
19
Тавареш
20
Бразау
24
Хайме
24
Хайме
20
Бразау
9
Родригес
32
Пауло
32
Пауло
9
Родригес
22
Гримальдо
23
Диаш
23
Диаш
22
Гримальдо
7
Гонсалвеш
12
Жилберто
12
Жилберто
7
Гонсалвеш
23
Мариу
8
Бернарду
8
Бернарду
23
Мариу
9
Сеферович
49
Таарабт
49
Таарабт
9
Сеферович
27
Рафа
21
Пицци
21
Пицци
27
Рафа
Остались в запасе
Фамаликан
Бенфика
13
Dalberson
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
44
Francisco Saldanha
ЦЗ
31
Алекс
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
13
Dalberson
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
44
Francisco Saldanha
ЦЗ
31
Алекс
ЦФ
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Фамаликан - Бенфика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Новости команд
Все
Фамаликан
Бенфика
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
09:49
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
09:49
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+