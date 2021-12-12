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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лион
Лилль - Лион: обзор матча 12 декабря 2021
Лилль
12.12.2021, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 0
Завершен
Лион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Лион
90'
+6
Желтая карточка
Р. Шерки
90'
+2
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
А. Онана
️️️️
Б. Андре
90'
88'
Желтая карточка
М. Дембеле
85'
Замена
Л. Дюбуа
️️️️
М. Густо
85'
Замена
Р. Шерки
️️️️
У. Ауа
82'
Желтая карточка
М. Густо
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Ж. Бамба
81'
73'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
И. Слимани
73'
Замена
М. Какере
️️️️
Т. Мендес
Замена
А. Гомес
️️️️
Н. Иконе
69'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Мендес
35'
Замена
Эмерсон
️️️️
Энрике
24'
Желтая карточка
Д. Да Силва
Желтая карточка
З. Челик
22'
Желтая карточка
Б. Андре
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
35
Тиагу Джало
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Лилль
40
Жюль Рао
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
24
Амаду Онана
ОП
8
Шека
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
4-2-2-2
13
Грбич
35
Джало
4
Ботман
6
Фонте
2
Челик
21
Андре
8
Саншеш
19
Бамба
93
Иконе
17
Йылмаз
15
Дэвид
3-3-2-2
1
Лопеш
3
Да Силва
17
Боатенг
23
Люкеба
27
Густо
23
Мендес
17
Энрике
39
Гимарайнс
10
Ауа
9
Дембеле
19
Слимани
19
Бамба
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
19
Бамба
21
Андре
24
Онана
24
Онана
21
Андре
93
Иконе
7
Гомес
7
Гомес
93
Иконе
17
Энрике
33
Эмерсон
33
Эмерсон
17
Энрике
27
Густо
15
Дюбуа
15
Дюбуа
27
Густо
23
Мендес
8
Какере
8
Какере
23
Мендес
10
Ауа
10
Шерки
10
Шерки
10
Ауа
19
Слимани
9
Кадевере
9
Кадевере
19
Слимани
Остались в запасе
Лилль
Лион
97
Юсуф Языджи
АП
40
Жюль Рао
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
8
Шека
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
97
Юсуф Языджи
АП
40
Жюль Рао
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
8
Шека
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
8
Хабиб Кейта
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Лилль - Лион
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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