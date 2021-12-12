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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Брага
Порту - Брага: обзор матча 12 декабря 2021
Порту
12.12.2021, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 14 тур
1 : 0
Завершен
Брага
22'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Брага
Замена
Х. Корона
️️️️
Отавио
90'
Желтая карточка
Витинья
89'
86'
Желтая карточка
Ф. Моура
79'
Желтая карточка
Л. Пиазон
77'
Желтая карточка
Б. Родригеш
69'
Замена
Ж. Горби
️️️️
А. Орта
69'
Замена
Шикинью
️️️️
А. Мусрати
Замена
С. Оливейра
️️️️
М. Груйич
69'
Замена
М. Тареми
️️️️
Эванилсон
69'
Желтая карточка
Отавио
64'
56'
Замена
Витинья
️️️️
А. Руис
46'
Замена
Я. Коуто
️️️️
Ф. Силва
Замена
З. Сануси
️️️️
Венделл
46'
45'
+4
Желтая карточка
Ф. Силва
38'
Желтая карточка
П. Оливейра
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Пепе
29'
ГОЛ! 1:0!
Л. Диас
Пас отдал
М. Урибе
22'
Желтая карточка
Ж. Мариу
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
8
Марко Груйич
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Брага
1
Матеус
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
22
Шикинью
АП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
4-2-1-2-1
99
Кошта
18
Венделл
99
Мбемба
3
Пепе
17
Мариу
8
Урибе
8
Груйич
17
Витинья
14
Диас
25
Отавио
9
Эванилсон
3-2-2-2-1
1
Матеус
3
Тормена
4
Родригеш
15
Оливейра
70
Силва
74
Моура
6
Орта
73
Мусрати
12
Пиазон
21
Орта
9
Руис
25
Отавио
17
Корона
17
Корона
25
Отавио
18
Венделл
12
Сануси
12
Сануси
18
Венделл
3
Пепе
15
Кардосо
15
Кардосо
3
Пепе
8
Груйич
27
Оливейра
27
Оливейра
8
Груйич
9
Эванилсон
9
Тареми
9
Тареми
9
Эванилсон
70
Силва
27
Коуто
27
Коуто
70
Силва
6
Орта
29
Горби
29
Горби
6
Орта
73
Мусрати
22
Шикинью
22
Шикинью
73
Мусрати
9
Руис
9
Витинья
9
Витинья
9
Руис
Остались в запасе
Порту
Брага
7
Франсишку Консейсау
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
12
Тиагу Са
ВР
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
7
Франсишку Консейсау
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Порту - Брага
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
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