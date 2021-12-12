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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Эшторил
Белененсеш - Эшторил: обзор матча 12 декабря 2021
Белененсеш
12.12.2021, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 14 тур
0 : 1
Завершен
Эшторил
43'
Р. Фонте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Эшторил
Желтая карточка
Карраша
87'
Желтая карточка
A. Luković
80'
78'
Замена
D. Bruno
️️️️
К. Сория
Замена
J.
️️️️
Д. Калила
75'
72'
Замена
R. Meshino
️️️️
Шавьер
Замена
С. Соуза
️️️️
Т. Пете
66'
Замена
N. Varela
️️️️
P. Nuno
66'
63'
Замена
Р. Бару
️️️️
А. Франку
63'
Замена
A. Clóvis
️️️️
Р. Фонте
63'
Замена
Шикинью
️️️️
А. Гомес
Замена
A. Luković
️️️️
А. Ндур
46'
Замена
Р. Камашу
️️️️
Ч. Акас
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фонте
Пас отдал
Жоаозиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
1
Луис Фелипе
ВР
12
Тибанг Пете
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
27
Карраша
ЦП
45
Алиуне Ндур
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
34
Danny
ЦП
16
Томаш Рибейру
ЦФ
77
Афонсу Соуза
ЦФ
27
Чима Акас
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
32
Лорейн Розье
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
11
Артур Гомес
ЦФ
10
Андре Франку
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Белененсеш
99
Álvaro Ramalho
ВР
13
Jójó
ЦЗ
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
64
Рафаэл Камашу
ЦП
19
Сезар Соуза
ЦФ
49
Tomás Castro
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
10
Шикинью
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
3-4-3
1
Фелипе
12
Пете
23
2
Калила
27
Карраша
27
34
45
Ндур
27
Акас
77
Соуза
16
Рибейру
4-2-4
12
Силва
5
Феррарези
30
Сория
3
Вильям
31
Жоаозиньо
12
Жеральдеш
32
Розье
10
Франку
11
Гомес
16
Шавьер
17
Фонте
2
Калила
13
13
2
Калила
27
5
5
27
27
Акас
64
Камашу
64
Камашу
27
Акас
12
Пете
19
Соуза
19
Соуза
12
Пете
45
Ндур
31
31
45
Ндур
30
Сория
22
22
30
Сория
10
Франку
28
Бару
28
Бару
10
Франку
11
Гомес
10
Шикинью
10
Шикинью
11
Гомес
16
Шавьер
8
8
16
Шавьер
17
Фонте
33
33
17
Фонте
Остались в запасе
Белененсеш
Эшторил
99
Álvaro Ramalho
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
49
Tomás Castro
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
99
Даниэль Фигейра
ВР
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
99
Álvaro Ramalho
ВР
4
Криштиан Маркеш
ЦЗ
49
Tomás Castro
ЦФ
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Белененсеш - Эшторил
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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