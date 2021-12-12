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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Зюлте-Варегем
Брюгге - Зюлте-Варегем: обзор матча 12 декабря 2021
Брюгге
12.12.2021, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Зюлте-Варегем
13'
Ш. Де Кетеларе
53'
М. Ритс
73'
Н. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Зюлте-Варегем
Замена
К. Соуа
️️️️
Х. Ванакен
90'
+1
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
Ш. Де Кетеларе
89'
Замена
Б. Дост
️️️️
К. Мата
89'
88'
Желтая карточка
А. Фадера
83'
Замена
Б. Срарфи
️️️️
Д. Кутеса
Замена
Б. Мехеле
️️️️
Э. Баланта
81'
ГОЛ! 3:0!
Н. Ланг
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
73'
68'
Замена
А. Фадера
️️️️
Л. Виген
62'
Желтая карточка
А. Чиранни
ГОЛ! 2:0!
М. Ритс
Пас отдал
Э. Баланта
53'
46'
Замена
И. Думбия
️️️️
I. Seck
Замена
Р. Вормер
️️️️
С. Сандра
46'
22'
Желтая карточка
Ф. Бойя
ГОЛ! 1:0!
Ш. Де Кетеларе
Пас отдал
Х. Ванакен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
34
Франк Бойя
ЦП
21
Ibrahima Seck
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Kiany Vroman
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
29
Lukas Willen
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
3-1-4-2
22
Миньоле
34
Н'Соки
13
Хендри
23
Соболь
3
Баланта
22
Мата
20
Ванакен
70
Ланг
23
Ритс
14
Сандра
17
Де Кетеларе
2-3-1-4
1
Боссут
28
Де Бок
28
Плетинкс
34
Бойя
21
13
Виген
7
Кутеса
2
Чиранни
91
Домпе
9
Гано
9
Фоссен
17
Де Кетеларе
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
17
Де Кетеларе
3
Баланта
44
Мехеле
44
Мехеле
3
Баланта
14
Сандра
25
Вормер
25
Вормер
14
Сандра
20
Ванакен
14
Соуа
14
Соуа
20
Ванакен
22
Мата
12
Дост
12
Дост
22
Мата
21
8
Думбия
8
Думбия
21
7
Кутеса
19
Срарфи
19
Срарфи
7
Кутеса
13
Виген
39
Фадера
39
Фадера
13
Виген
Остались в запасе
Брюгге
Зюлте-Варегем
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Kiany Vroman
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
29
Lukas Willen
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Kiany Vroman
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
29
Lukas Willen
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Брюгге - Зюлте-Варегем
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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