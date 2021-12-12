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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Викинг
Тромсе - Викинг: обзор матча 12 декабря 2021
Тромсе
12.12.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
0 : 2
Завершен
Викинг
39'
К. Лекберг
48'
Д. Брекало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тромсе - Викинг
90'
Замена
S. Henriksen
️️️️
Ш. Паттинама
89'
Замена
K. Paulsen
️️️️
Х. Танген
Замена
З. Ондрашек
️️️️
М. Эбийе
79'
Замена
J. Bergset Robertsen
️️️️
Т. Тотланд
68'
Замена
И. Амундсен
️️️️
К. Психе
68'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
D. Berntsen
59'
48'
ГОЛ! 0:2!
Д. Брекало
Пас отдал
Д. Белл
46'
Замена
К. Кабран
️️️️
S. Kvia-Egeskog
46'
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
К. Лекберг
45'
+1
Желтая карточка
К. Лекберг
39'
ГОЛ! 0:1!
К. Лекберг
Пас отдал
В. Бериша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
11
Рубен Йенссен
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
14
Томас Тотланд
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
28
Якоб Карлстрем
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦП
28
Себастьян Серас Себулонсен
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
16
Кристоффер Лекберг
ЦФ
4
Давид Брекало
ЦФ
27
Харальд Танген
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Тромсе
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Викинг
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
11
Кевин Кабран
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
25
Sebastian Henriksen
ЦФ
1-1-5
28
Психе
17
Китолано
14
Тотланд
28
Карлстрем
20
Эбийе
23
Вестерлунд
5
Опсал
1-1-5
1
Остбю
20
Паттинама
6
Стенснесс
16
Лекберг
26
14
Бериша
27
Танген
4
Брекало
20
Эбийе
13
Ондрашек
13
Ондрашек
20
Эбийе
17
11
Эспейор
11
Эспейор
17
28
Психе
38
Амундсен
38
Амундсен
28
Психе
14
Тотланд
3
3
14
Тотланд
27
Танген
34
34
27
Танген
26
11
Кабран
11
Кабран
26
16
Лекберг
11
де Ланлай
11
де Ланлай
16
Лекберг
20
Паттинама
25
25
20
Паттинама
Остались в запасе
Тромсе
Викинг
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Остались в запасе
22
Гейне Асен Ларсен
ЦП
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Тромсе - Викинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Информация о матче
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