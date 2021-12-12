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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Барселона
Осасуна - Барселона: обзор матча 12 декабря 2021
Осасуна
12.12.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
14'
Д. Гарсия
86'
Л. Авила
12'
Н. Гонсалес
49'
Э. Абде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Барселона
90'
+7
Желтая карточка
С. Умтити
89'
Желтая карточка
Ж. Пике
ГОЛ! 2:2!
Л. Авила
86'
83'
Желтая карточка
М. тер Стеген
81'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
У. Дембеле
74'
Желтая карточка
Гави
Замена
Х. Анхель
️️️️
И. Видаль
74'
Замена
Р. Торрес
️️️️
М. Санчес
73'
73'
Замена
О. Мингеса
️️️️
Н. Гонсалес
Замена
Л. Авила
️️️️
Э. Барха
68'
Замена
А. Будимир
️️️️
Кике
68'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Л. Торро
68'
Желтая карточка
Д. Гарсия
67'
Желтая карточка
М. Санчес
56'
Желтая карточка
Х. Крус
49'
49'
ГОЛ! 1:2!
Э. Абде
Желтая карточка
Р. Гарсия
37'
Желтая карточка
И. Видаль
28'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гарсия
Пас отдал
Х. Монкайола
14'
12'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гонсалес
Пас отдал
Гави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Энрике Барха
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Осасуна
36
Дарио Рамос
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
6
Ойер
ОП
16
Хауме Грау
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
9
Ферран Хутгла
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Эррера
23
Санчес
5
Гарсия
15
Гарсия
3
Крус
6
Торро
22
Видаль
7
Монкайола
11
Барха
14
Гарсия
19
Кике
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
14
Умтити
3
Пике
33
Араухо
5
Бускетс
6
Гонсалес
21
де Йонг
6
Гави
10
Дембеле
10
Эз Абде
26
де Йонг
22
Видаль
3
Анхель
3
Анхель
22
Видаль
6
Торро
5
Брашанац
5
Брашанац
6
Торро
23
Санчес
10
Торрес
10
Торрес
23
Санчес
11
Барха
6
Авила
6
Авила
11
Барха
19
Кике
17
Будимир
17
Будимир
19
Кике
10
Дембеле
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Дембеле
6
Гонсалес
30
Мингеса
30
Мингеса
6
Гонсалес
Остались в запасе
Осасуна
Барселона
36
Дарио Рамос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
16
Хауме Грау
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
9
Ферран Хутгла
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
36
Дарио Рамос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
16
Хауме Грау
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Рики Пуч
ЦП
9
Ферран Хутгла
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Осасуна - Барселона
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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