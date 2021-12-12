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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Волеренга
Кристиансунд - Волеренга: обзор матча 12 декабря 2021
Кристиансунд
12.12.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
2 : 1
Завершен
Волеренга
66'
Б. Бай
81'
М. Мава (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Волеренга
Замена
С. Эрик Картум
️️️️
М. Мава
90'
Желтая карточка
М. Мава
86'
86'
Желтая карточка
Х. Бьордал
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Мава
81'
80'
Желтая карточка
J. Nation
Желтая карточка
Й. Исаксен
71'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бай
Пас отдал
Л. Каллудра
66'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
64'
Замена
Б. Бай
️️️️
А. Муколли
63'
Замена
️️️️
А. Диоп
63'
45'
+2
Желтая карточка
Л. Жута
Желтая карточка
A. Coly
28'
Желтая карточка
Б. Дарри Виллумссон
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
19
Aliou Coly
ЦЗ
7
Торгил Гьертсен
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
28
Амиду Диоп
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Волеренга
37
Иван Насберг
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
35
Леонард Жута
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
11
Осаме Сахрауи
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
10
Лиридон Каллудра
ЦП
77
Amin Askar
ЦФ
20
Lagos Kunga
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
Волеренга
27
Albin Morfelt
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
2-2-1-5
34
МакДермотт
15
19
7
Гьертсен
6
9
Виллумссон
98
Муколли
6
Исаксен
28
Диоп
14
Мава
17
1-2-5
37
Насберг
16
Бьордал
10
Кристенсен
1
Дюнгеланд
14
Лаюни
19
Удаль
11
Сахрауи
9
Йенсен
9
Виллумссон
10
Каллудра
10
Каллудра
9
Виллумссон
98
Муколли
13
Бай
13
Бай
98
Муколли
14
Мава
19
Картум
19
Картум
14
Мава
Остались в запасе
Кристиансунд
Волеренга
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
77
Amin Askar
ЦФ
20
Lagos Kunga
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
27
Albin Morfelt
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
77
Amin Askar
ЦФ
20
Lagos Kunga
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
Остались в запасе
27
Albin Morfelt
ЦП
13
Brage Skaret
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Кристиансунд - Волеренга
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
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Кристиансунд
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
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