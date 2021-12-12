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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Заря
Динамо К - Заря: обзор матча 12 декабря 2021
Динамо К
12.12.2021, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Заря
44'
В. Буяльский
49'
А. Саядманеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Заря
90'
+4
Замена
И. Снурницын
️️️️
Е. Назарина
Замена
В. Кулач
️️️️
Д. Гармаш
90'
+1
77'
Желтая карточка
Е. Назарина
72'
Замена
В. Кабаев
️️️️
А. Громов
Замена
Б. Вербич
️️️️
К. де Пена
56'
Замена
А. Караваев
️️️️
А. Тымчик
56'
54'
Желтая карточка
Д. Мацапура
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Саядманеш
Пас отдал
Д. Фаворов
ГОЛ! 1:0!
В. Буяльский
Пас отдал
Д. Гармаш
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Денис Фаворов
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
10
Владислав Кулач
ЦФ
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
20
Максим Казаков
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
68
Кристиан
ПВ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
4-3-3
1
Бущан
16
Миколенко
34
Сирота
6
Забарный
18
Тымчик
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Сидорчук
14
де Пена
19
Гармаш
11
Цыганков
3-1-1-1-3
1
Мацапура
45
Фаворов
32
Имереков
15
Вернидуб
40
Квек
29
Назарина
10
Хомченовский
20
Гладкий
17
Саядманеш
28
Громов
14
де Пена
7
Вербич
7
Вербич
14
де Пена
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
19
Гармаш
10
Кулач
10
Кулач
19
Гармаш
28
Громов
22
Кабаев
22
Кабаев
28
Громов
29
Назарина
75
Снурницын
75
Снурницын
29
Назарина
Остались в запасе
Динамо К
Заря
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Денис Антюх
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
36
Антон Жилкин
ВР
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
20
Максим Казаков
ЦП
68
Кристиан
ПВ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
9
Денис Антюх
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
21
Денис Нагнойный
ЦЗ
20
Максим Казаков
ЦП
68
Кристиан
ПВ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Динамо К - Заря
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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