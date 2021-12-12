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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Минай
Колос - Минай: обзор матча 12 декабря 2021
Колос
12.12.2021, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Минай
88'
В. Милько (П)
90'
А. Черноморец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Минай
ГОЛ! 2:0!
А. Черноморец
90'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Милько
88'
87'
Желтая карточка
Д. Кныш
83'
Замена
А. Байдал
️️️️
Б. Коваленко
82'
Желтая карточка
Б. Коваленко
Замена
Д. Костышин
️️️️
А. Богданов
77'
Желтая карточка
О. Ильин
66'
65'
Желтая карточка
Э. Гулиев
Замена
Р. Оливейра
️️️️
N. Sitchinava
64'
Замена
А. Нуриев
️️️️
В. Лысенко
55'
19'
Желтая карточка
М. Месхи
16'
Желтая карточка
О. Горин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
25
Матия Ром
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
33
Игорь Гончар
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЦП
32
Михаил Месхи
ЦП
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
4
Мислав Матич
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
Колос
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
21
Евгений Новак
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
Минай
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
3-3-4
23
Волынец
5
Черноморец
90
Петров
35
Золотов
90
Богданов
97
Ильин
14
Милько
25
Ром
0
7
Лысенко
19
2-2-5
94
Пеньков
33
Гончар
25
Горин
33
Мякушко
32
Месхи
7
Вишневский
14
Кныш
52
Коваленко
4
Матич
16
7
Лысенко
7
Нуриев
7
Нуриев
7
Лысенко
90
Богданов
8
Костышин
8
Костышин
90
Богданов
0
19
Оливейра
19
Оливейра
0
52
Коваленко
80
Байдал
80
Байдал
52
Коваленко
Остались в запасе
Колос
Минай
91
Евгений Задоя
ЦП
21
Евгений Новак
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
91
Евгений Задоя
ЦП
21
Евгений Новак
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
Остались в запасе
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Колос - Минай
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
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