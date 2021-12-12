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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Стабек
Одд - Стабек: обзор матча 12 декабря 2021
Одд
12.12.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
3 : 1
Завершен
Стабек
18'
К. Валлем
77'
Э. Рууд
84'
Т. Лауритсен
67'
Ф. Хауген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Одд - Стабек
Замена
Ф. Кастрати
️️️️
С. Свендсен
90'
+1
Замена
K. Larsen
️️️️
К. Валлем
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
Т. Лауритсен
84'
83'
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
М. Сольбаккен
Замена
E. Jonassen
️️️️
Й. Китолано
83'
ГОЛ! 2:1!
Э. Рууд
77'
73'
Замена
П. Александер Киркеволд
️️️️
F. Azemi
67'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Хауген
58'
Желтая карточка
С. Оттесен
46'
Замена
М. Болли
️️️️
T. Podstawski
46'
Замена
K. Hansen
️️️️
Н. Йенссен
Желтая карточка
К. Валлем
44'
33'
Пенальти не реализован!
F. Azemi
ГОЛ! 1:0!
К. Валлем
Пас отдал
Т. Лауритсен
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
25
Йон Китолано
ЛЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
2
Эспен Рууд
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
28
Tomás Podstawski
ЦП
77
Fitim Azemi
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Стабек
18
Jeppe Moe
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
6
Мартин Хейланд
ЦП
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
1-5
25
Китолано
7
Свендсен
9
Лауритсен
6
Валлем
18
Аас
1
Йоргенсен
1-1-5
12
Сандберг
18
Месик
28
3
Оттесен
20
Эдвардсен
21
7
Сольбаккен
7
Хауген
25
Китолано
26
26
25
Китолано
6
Валлем
0
0
6
Валлем
7
Свендсен
15
Кастрати
15
Кастрати
7
Свендсен
28
14
Болли
14
Болли
28
7
Сольбаккен
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
7
Сольбаккен
5
Йенссен
17
17
5
Йенссен
77
16
Киркеволд
16
Киркеволд
77
Остались в запасе
Одд
Стабек
1
Сондре Россбах
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
18
Jeppe Moe
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
1
Мариус Улла
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
Остались в запасе
18
Jeppe Moe
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
1
Мариус Улла
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Одд - Стабек
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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