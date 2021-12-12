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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Рейнджерс
Хартс - Рейнджерс: обзор матча 12 декабря 2021
Хартс
12.12.2021, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Рейнджерс
9'
А. Морелос
13'
Д. Арибо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартс - Рейнджерс
86'
Желтая карточка
Р. Кент
Замена
A. Gnanduillet
️️️️
К. Девлин
86'
Желтая карточка
П. Харинг
85'
Желтая карточка
К. Девлин
84'
83'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
Ф. Сакала
81'
Желтая карточка
Б. Баришич
Вторая желтая
Д. Джиннелли
80'
76'
Желтая карточка
А. МакГрегор
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Г. Маккей-Стивен
74'
72'
Замена
С. Райт
️️️️
А. Морелос
70'
Желтая карточка
Д. Арибо
69'
Желтая карточка
Д. Тавернье
Желтая карточка
К. Гордон
54'
Желтая карточка
К. Хэлкетт
37'
Желтая карточка
Д. Джиннелли
35'
13'
ГОЛ! 0:2!
Д. Арибо
Пас отдал
К. Голдсон
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Морелос
Пас отдал
Ф. Сакала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
10
Барри Маккей
ЦП
5
Петер Харинг
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
11
Джош Джиннелли
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
3-4-3
1
Гордон
4
4
Суттар
3
Кингсли
10
Маккей
14
Девлин
11
Маккей-Стивен
5
Харинг
4
Хэлкетт
27
Бойс
11
Джиннелли
4-3-1-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
3
Бейсси
6
Голдсон
3
Баришич
37
Эрфилд
18
Камара
18
Арибо
77
Кент
9
Морелос
10
Сакала
11
Маккей-Стивен
7
Вудберн
7
Вудберн
11
Маккей-Стивен
14
Девлин
9
9
14
Девлин
10
Сакала
6
Ландстрем
6
Ландстрем
10
Сакала
9
Морелос
11
Райт
11
Райт
9
Морелос
Остались в запасе
Хартс
Рейнджерс
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Хартс - Рейнджерс
5
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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