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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Кайсериспор
Бешикташ - Кайсериспор: обзор матча 12 декабря 2021
Бешикташ
12.12.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 16 тур
4 : 2
Завершен
Кайсериспор
45'
К. Ларин
84'
М. Батшуайи
89'
М. Батшуайи
90+6'
Г. Ялчин
38'
М. Тиам
71'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Кайсериспор
ГОЛ! 4:2!
Г. Ялчин
Пас отдал
М. Батшуайи
90'
+6
Замена
М. Топал
️️️️
Д. Боздоган
90'
+3
90'
+3
Замена
М. Пектемек
️️️️
Г. Кампаньяро
90'
+3
Замена
К. Манэ
️️️️
И. Акдаг
ГОЛ! 3:2!
М. Батшуайи
Пас отдал
Г. Ялчин
89'
86'
Желтая карточка
Л. Кароль
ГОЛ! 2:2!
М. Батшуайи
Пас отдал
Г. Ялчин
84'
Желтая карточка
О. Озякуп
76'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
К. Ларин
74'
Замена
О. Озякуп
️️️️
А. Хатчинсон
74'
71'
ГОЛ! 1:2!
М. Тиам
Пас отдал
И. Акдаг
Желтая карточка
К. Ларин
64'
62'
Замена
Д. Аттама
️️️️
О. Кеман
62'
Замена
М. Кардозу
️️️️
И. Парлак
46'
Желтая карточка
И. Акдаг
ГОЛ! 1:1!
К. Ларин
Пас отдал
С. Саатджи
45'
43'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
О. Булут
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Тиам
Пас отдал
О. Булут
Желтая карточка
С. Саатджи
35'
23'
Желтая карточка
О. Булут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-4-2
30
Дестаноглу
4
Саатджи
21
Вида
33
Йилмаз
19
Розье
70
Боздоган
18
Геззаль
13
Хатчинсон
15
Пьянич
44
Батшуайи
9
Ларин
3-1-3-3
1
15
5
Хосейни
23
Кароль
15
Кампаньяро
8
Кеман
9
Тиам
6
Булут
23
Парлак
17
Бассан
12
Акдаг
13
Хатчинсон
15
Озякуп
15
Озякуп
13
Хатчинсон
70
Боздоган
5
Топал
5
Топал
70
Боздоган
9
Ларин
50
Ялчин
50
Ялчин
9
Ларин
23
Парлак
20
Кардозу
20
Кардозу
23
Парлак
8
Кеман
3
Аттама
3
Аттама
8
Кеман
12
Акдаг
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
12
Акдаг
6
Булут
28
Дживелек
28
Дживелек
6
Булут
15
Кампаньяро
9
Пектемек
9
Пектемек
15
Кампаньяро
Остались в запасе
Бешикташ
Кайсериспор
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Бешикташ - Кайсериспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
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