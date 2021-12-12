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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Сарпсборг 08
Бранн - Сарпсборг 08: обзор матча 12 декабря 2021
Бранн
12.12.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
2 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
90'
Д. Канаджижа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Сарпсборг 08
90'
ГОЛ! 0:1!
Д. Канаджижа
87'
Желтая карточка
С. Ярль
Желтая карточка
С. Хельтне Нильсен
87'
85'
Замена
Й. Солтведт
️️️️
Д. Линдсет
85'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
J. Thomassen
82'
Желтая карточка
Э. Вихне
Замена
V. Sakor
️️️️
Б. Финне
77'
74'
Желтая карточка
J. Thomassen
61'
Замена
С. Ярль
️️️️
Р. Мухаммед
Замена
M. Simba
️️️️
Н. Йенсен Вассберг
57'
55'
Замена
Э. Вихне
️️️️
M. Odegaard
42'
Желтая карточка
M. Odegaard
35'
Желтая карточка
B. Kantie Karamoko
Желтая карточка
Ф. Кнудсен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
22
Леннарт Грил
ВР
11
Бор Финне
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
24
Петтер Странд
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Сарпсборг 08
27
Дарио Канаджижа
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Бранн
6
Vajebah Sakor
ЦП
19
Kasper Skaanes
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
1
Маркус Петтерсен
ЦФ
Сарпсборг 08
10
Гильермо Молинс
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
2-5
22
Грил
11
Финне
21
Тэйлор
20
Расмуссен
19
Хеггебе
25
Йенсен Вассберг
24
Странд
6
Нильсен
1-5
27
Канаджижа
4
Утвик
34
6
Дюрестам
3
5
11
Финне
6
6
11
Финне
25
Йенсен Вассберг
70
70
25
Йенсен Вассберг
16
7
7
16
10
Мухаммед
55
Ярль
55
Ярль
10
Мухаммед
10
Линдсет
17
Солтведт
17
Солтведт
10
Линдсет
5
32
Вихне
32
Вихне
5
Остались в запасе
Бранн
Сарпсборг 08
19
Kasper Skaanes
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
1
Маркус Петтерсен
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
10
Гильермо Молинс
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
19
Kasper Skaanes
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
1
Маркус Петтерсен
ЦФ
Остались в запасе
10
Гильермо Молинс
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Бранн - Сарпсборг 08
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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Сарпсборг 08
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